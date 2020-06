Das sind die Pläne für die neue B 97 in Ottendorf-Okrilla

Ottendorf-Okrilla

Dicht an dicht rollt der Verkehr, bahnen sich tagtäglich so tausende Fahrzeuge ihren Weg einmal quer und mitten durch Ottendorf-Okrilla. Kein Zustand auf Dauer. Der Freistaat plant deshalb eine Ortsumfahrung und will zugleich die Autobahnanschlussstelle Herms­dorf verlegen. Das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat jetzt dazu die Voruntersuchungen abgeschlossen und zwei mögliche Varianten auf den Tisch gepackt. Die DNN erklären, was geplant ist.

Die aktuelle Situation: Zu viele Autos auf zu engen Straßen

Bereits vor etlichen Jahren hatte das Landesamt den Verkehr im Gebiet nördlich von Dresden ins Visier genommen – weil es gleich an mehreren Stellen klemmte. Mit im Fokus: Ottendorf-Okrilla. Zwar ist die einst holprige Bundesstraße in Richtung Hoyerswerda inzwischen saniert worden, konnten sogar Engstellen wie die Hirschkurve beseitigt werden. Doch die vielen Brummis und Pendler, die hier immer noch an den Wohnhäusern vorbeirumpeln, sind und bleiben eine immense Belastung für die Menschen in der Gemeinde. Zu oft kracht es zudem an den vielen Kreuzungen im Ort, nicht selten kommen dabei auch buchstäblich Radfahrer und Fußgänger unter die Räder. Als Problemfall gilt darüber hinaus die Anschlussstelle in Hermsdorf, die viele Autofahrer von der B 97 nutzen. Die war vor vielen Jahrzehnten aus einer eher wilden Auffahrt entstanden, entspricht mit ihren extrem engen Kurven längst nicht mehr heutigen Richtlinien. Und: Seit jeher fehlt fürs Gewerbegebiet Promigberg in Weixdorf eine gescheite Anbindung an die nahe A 4. Darauf drängen vor allem die Verantwortlichen im Dresdner Rathaus.

Die Idee: Eine Ortsumfahrung und eine neue Anschlussstelle

Eine Umgehungsstraße würde aus Sicht des Landesamtes die Gemeinde entlasten – und andersherum für Pendler und Brummifahrer die quälende Ortsdurchfahrt überflüssig machen. Die enge Anschlussstelle Hermsdorf soll komplett verschwinden und reichlich einen Kilometer in Richtung Dresden direkt ne­ben das Gewerbegebiet Promigberg verlegt werden. Über die neue Anschlussstelle könnten zugleich Laster aus dem Gewerbegebiet direkt auf die A 4 auffahren und müssten nicht erst über die meist schmalen Straßen der umliegenden Dörfer zu anderen Auffahrten fahren.

Das Vorgehen: Zwei Varianten stehen jetzt zur Auswahl

Bereits vor ziemlich genau fünf Jahren hatten die Fachleute vom Landesamt in Ottendorf-Okrilla bei ei­ner öffentlichen Veranstaltung ih­re Ideen erstmals skizziert. Schon damals plädierten die Planer für die Verlegung der Anschlussstelle und präsentierten zwei Möglichkeiten für die Umgehungsstraße – eine, die östlich um den Ort herumführt, eine andere westlich. Beide Ideen sind in der Voruntersuchung vertieft worden. Als Ergebnis liegen tatsächlich zwei entsprechende Varianten auf dem Tisch, über die nun entschieden werden muss. Verworfen wurde indes die Idee der so genannten Nullvariante – also die Option, den Verkehr weiterhin durch den Ort zu führen. In den vergangenen Jahren sei die Bundesstraße ausgebaut worden, weitere Verbesserungen in der Ortslage seien nicht erkennbar, erklärt dazu Lasuv-Sprecherin Isabel Pfeiffer.

Die Variante Ost: Am Farrenberg vorbei zur Autobahn

Die Variante Ost zweigt direkt am nördlichen Ortseingang Ottendorf-Okrilla von der bisherigen B 97 ab und führt nordöstlich um die Hauptgemeinde herum zur bestehenden Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla. Dort können die Autos auf die A 4 auf- und abfahren. Eine Kreuzung mit der Straße nach Lomnitz ist nicht vorgesehen. Diese Straße überquert die mögliche neue Ortsumfahrung mit einer Brücke. Unabhängig davon, dass die Fahrzeuge dann über die bestehende Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla rollen, will das Lasuv dennoch die Auf- und Abfahrt von Hermsdorf in Richtung Promigberg verlegen. Die neue Anschlussstelle am Promigberg soll demnach mit ei­ner relativ geraden und kurzen Trasse mit der Straße zwischen Hermsdorf und Weixdorf verbunden werden. Die Kreuzung ist im Bereich der dortigen Kurve geplant.

Die Variante West: Über den Wachberg und durch Medingen

Die andere Variante sieht eine Umgehungsstraße nordwestlich der Ge­meinde vor. Die Trasse beginnt ebenfalls am nördlichen Ende von Ottendorf-Okrilla und führt zunächst am Kiestagebau vorbei über den Wachberg. Von dort verläuft die Trasse in Richtung Süden und quert mit einer Brücke das Tal der Großen Röder und mithin die S 177, also die Straße, die von Ottendorf nach Medingen führt. In der Folge wird dann hin zur geplanten neuen Autobahnanschlussstelle am Promigberg das Landschaftsschutzgebiet Moritzburger Kleinkuppenlandschaft gequert. Wie in der Ostvariante ist auch in diesem Szenario eine Verbindung von der neuen Anschlussstelle zur alten B 97 angedacht.

Der Favorit: Land hat bereits „bessere Option“ im Auge

So oder so: Schon bei der Vorstellung vor fünf Jahren haben die Planer vom Lasuv nicht unbedingt Begeisterungsstürme in der Großgemeinde entfacht. Seinerzeit hatten sich viele Gemeinderäte vehement für den Erhalt der Anschlussstelle in Hermsdorf ausgesprochen. Besonders heftige Kritik kam allen voran aus Medingen an der möglichen Westvariante. Zu nah an Wohngebieten und die Zerstörung der Kleinkuppenlandschaft waren zwei zentrale Argumente. Anderseits stößt bei einigen in der Ge­meinde auch die Ostvariante auf Vorbehalte. Auch deshalb gab es Zuspruch für die Nullvariante. Ungeachtet dessen hat das Lasuv nun aber bereits seinerseits ei­ne bevorzugte Variante durchblicken lassen. Die Behörde hat in der Voruntersuchung Vergleiche im Bezug auf Wirksamkeit, Auswirkung auf die Bevölkerung, die Umwelt und zu der Wirtschaftlichkeit vorgenommen. Demnach stelle sich die Ostvariante als „bessere Option“ heraus. Diese „legt ei­ne Weiterbearbeitung in den anschließenden Planungsetappen nahe“, heißt es vom Lasuv – wenngleich zuvor die Hinweise und Einwendungen betroffener Kommunen, Behörden und Verbände abgewartet werden müssen.

Hier gibt es die Pläne im Detail zu sehen Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat eine Vielzahl von Unterlagen der Voruntersuchung ins Netz gestellt. Auf dem Beteiligungsportal des Freistaats haben so auch Bürger die Möglichkeit, nun bis 17. Juli Einblick zu nehmen und sich beide Varianten sowie deren Vergleich im Detail anzuschauen. Hinweise und Stellungnahmen dürfen zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens allerdings nur die Träger öffentlicher Belange, also die Kommunen und andere betroffene Behörden oder Verbände abgeben. Eine direkte Einbindung der Bürger ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. Bürger können sich aber an ihre Kommune wenden und so versuchen, ihre Ansichten und möglichen Bedenken in die Stellungnahmen mit einfließen zu lassen. Internet: buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/lasuv/beteiligung/aktuelle-themen/1020497

Von Sebastian Kositz