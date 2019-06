Sächsische Schweiz

Mühlenfest, Western-Rodeo, Feldbahnschau, Kunst oder Ruderbootrennen: Am Pfingstwochenende ist in der Sächsischen Schweiz einiges los.

Für Eisenbahnfreunde:

Von Sonnabend bis Montag rollen im Feldbahnmuseum Herrenleite in Lohmen die Bahnen. An den drei Tagen präsentiert der Verein Historische Feldbahn Dresden Lokomotiven und eine Auswahl an Feldbahnwagen. Jeweils um 15 Uhr stellen die Feldbahnfreunde in einer Parade zu je einer halben Stunde ih­ren Fuhrpark vor. Gleichzeitig werden Vorträge und Führungen angeboten. Am Sonntag und Montag fährt halbstündlich ein kostenloser Pendelbus zwischen Kaufland in Copitz und Lohmen.

Für Wassersportfans:

Wer sich lieber auf Wasser fortbewegt, kann sich beim Ruderbootrennen in Oberottendorf beweisen. Am Sonntag findet 14 Uhr ein Rennen in historischen Ruderbooten auf dem Hofteich im Park statt. Zeitgleich laden ein Kreativmobil des Arbeiter-Samariter-Bunds gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Berthelsdorf zum Familiennachmittag in den Park ein.

Für Wild-West-Liebhaber:

In Sebnitz kommen Wild-West-Liebhaber auf ihre Kosten. Am Sonnabend messen sich ab 12 Uhr über 30 Reiter aus Deutschland und Tschechien in verschiedenen Wettkämpfen. Am Sonntag wird gegen 16 Uhr der diesjährige Rodeo-Champion zu Pfingsten gekürt. Bereits heute steigt eine Oldie-Party mit DJ Hoss.

Für Mittelalter-Begeisterte:

Auf Schloss Weesenstein sind am Pfingstwochenende Gaukler mit brennenden Fackeln und Ritter mit klirrenden Schwertern während des 28. Weesensteiner Mittelalterfests unterwegs.

Für Kunstinteressierte:

Etwas ruhiger geht es in den Ateliers der hiesigen Künstler zu, die zu Pfingsten Einblicke in ihrer Arbeit gewähren. Etwa 40 Ateliers beteiligen sich am langen Pfingstwochenende an der Aktion „Kunst:offen in Sachsen“.

Für Mühlen-Romantiker:

In Schmilka, Bad Gottleuba, Dittersbach und Porschendorf steht das Pfingstfest im Zeichen der Mühle. Anlässlich des Mühlentages steigen dort Feste rund um historische Mühlenanlagen. Auch die Niedermühle im Hirschgrund oder die Neumannmühle im Kirnitzschtal können über Pfingsten besichtigt werden.

Von Aaron Wörz