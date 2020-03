Das große Schlachten – Ein Buch über die Jagden König Alberts in Wermsdorf

Dresden

Anno 1350 verlieh der Kaiser dem Markgrafen von Meißen, Friedrich dem Strengen, das Erzjägermeisteramt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Damit war der Regent der höchste Jäger des Reiches, was verbunden war mit dem Recht, jagen zu dürfen, wo immer er wollte. Im ganzen Reich. Zur Not bis hoch um Stolp in Hinterpommern. Nicht alle Wettiner waren große Jäger, aber die meisten. Jagen gehörte zur Männlichkeit, zu der man gemäß der höfischen Etikette erzogen wurde. Es waren eben Zeiten, in denen echte Männer jedes Stück Fleisch unter 300 Gramm als Carpaccio (v)erachteten. Je größer oder gefährlicher das Wild war, das man erlegt hatte, desto wagemutiger wirkte sein Erleger.

Wie sehr König Albert sich als Jäger betätigte, das wird ansatzweise im Buch „König Albert und das alte Jagdschloss zu Wermsdorf“ von Jens Kunze deutlich. Im Fokus steht also mal nicht Schloss Hubertusburg aus der Augusteischen Ära, sondern das andere Schloss von Wermsdorf. Der Autor hat zahlreiche, in verschiedenen Archiven überlieferte Quellen ausgewertet und illustriert die Rechercheergebnisse mit vielen Abbildungen.

Königin Carola zog karitativesDamenprogramm der Jagd vor

Kurze vermittelt, dass es Kurfürst August war, der im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts das wald- und seenreiche Gebiet um Wermsdorf sukzessive für die Landesherrschaft erwarb. 1617 wurde unter Kurfürst Johann Georg I. die Errichtung eines Schlosses in Angriff genommen, das eine angemessene Wohnstätte bei großen Jagden im Wermsdorfer Forst bieten sollte. Als Jagdschloss wurde es allerdings zunächst nur kurz genutzt. 1628 fand noch eine kurfürstliche Jagd in Wermsdorf statt – sie war für lange Zeit die letzte. Ab Ende des 17. Jahrhunderts war das Gebäude vor allem Sitz des Amtes Mutzschen.

Erst in den 1870er-Jahren zog wieder königlicher Glanz ins alte Renaissanceschloss ein. König Albert und seine Frau Carola ließen es umbauen und renovieren. Danach wohnten sie bei den jährlich im Wermsdorfer Wald stattfindenden königlichen Jagden im Alten Jagdschloss. Ja, Alberts bessere Hälfte kam oft, wenn auch nicht immer mit, vor allem nach 1891 wurden ihre Besuche seltener. Aber sie ging nicht auf die Pirsch, sondern absolvierte in der Regel ein Damenprogramm. Immer gehörten, wie Kunze wissen lässt, Besuche der Heilanstalt Hubertusburg dazu. Der Herr Gemahl ließ sich dort nie blicken, allenfalls lud er Ärzte und Beamte der Landesanstalt zum Dîner ein.

160 Tiere zur Hatz auf dem Dresdner Altmarkt

Zur Jagd nahm er diese nicht mit, er kannte wohl den alten Jägerwitz: Ein Chirurg geht wie jedes Wochenende mit Freunden zur Jagd. Als er spät nach Hause kommt, fragt ihn seine Frau: „Na Sonntagsjäger, wie war’s denn dieses Mal? Hattest du Waidmannsheil?“ „Ich kann mich nicht beschweren“, antwortet er, „einen Hasen und drei neue Patienten.“ Apropos Hasen. Oft wurde akribisch notiert, was bei Jagden an Wild und Federvieh sein Leben lassen musste. Hasen waren auch darunter, König Albert hielt definitiv nichts von der Devise „Wer auf Hirsch geht, späht nicht nach Hasen“.

Im Buch wird zunächst die Einrichtung der Räumlichkeiten vermittelt. Bei den Ausführungen zum Gesellschaftszimmer wird etwa festgehalten, dass der Jagdfries, den 1609 der Dresdner Hofmaler Daniel Breitschneider der Ältere geschaffen hatte, im umgebauten Schloss seinen Platz im späteren Speisesaal fand.

Der Fries gibt einen Jagdzug wieder, den Johann Georg I. als Landjägermeister gemeinsam mit dem Markgrafen Christian von Brandenburg und Herzog Albrecht von Holstein anführt. Er zeigt unter anderem 22 vergitterte Wagen, mit denen fast 160 Tiere zur Hatz auf dem Dresdner Altmarkt gefahren wurden. 1924 kam der Fries mit einem Teil der Einrichtung aus Wermsdorf zunächst ins Schloss Moritzburg. Später wurde er in der kurfürstlichen Waldschänke von Moritzburg aufgehängt, wo immerhin ein Teil davon noch heute zu sehen ist.

Umfangreiche Vorbereitungen für den königlichen Besuch

Interessant auch so manche Anmerkungen zu den organisatorischen Vorbereitungen, die bei Besuche König Alberts und seiner Familie in Wermsdorf so anfielen. Bereits Tage vorher reisten etappenweise diverse Bedienstete der königlichen Hofwirtschaft in Dresden an. Erst Keller- und Silbergehilfen sonstige niederrangige Chargen, dann auch Rechnungsführer, Kellermeister, Hofkoch, Hofkonditor… Das Inventarverzeichnis, das von 1889 bis 1924 geführt wurde, belegt zudem einen regelmäßigen Austausch von Einrichtungsgegenständen zwischen den Dresdner Depots und dem Wermsdorfer Jagdschloss.

Da der König ja nicht völlig außer Dienst war, auch wenn seine Machtbefugnisse leicht eingeschränkt waren und die praktische Arbeit vom Kabinett erledigt wurde, wurde ein regelmäßiger Ordonanzendienst eingerichtet, dessen Aufgabe die Beförderung der sogenannten Depeschentasche war. Vormittags gegen 9.30 Uhr sowie am späten Nachmittag um 18 Uhr ging immer – so jedenfalls der Plan – die Post von Dresden ab. Während der Königsbesuche im Oktober und November 1881 wurde im Postamt von Wermsdorf ein Nachtdienst eingerichtet.

„Das treue deutsche Herz“

Kunze geht davon aus, dass diese Dienste auch in den folgenden Jahren existierten. König Albert tickte also ganz anders als einst im Spätmittelalter Kaiser Maximilian. Der war oft über Tage nicht erreichbar, wenn er sich vom Hof gemacht hatte, um zu jagen und seine Ruhe vor seinen Gläubigern haben wollte.

In der Regel wurde König Albert von den Honoratioren vor Ort huldvoll begrüßt. Gelegentlich fiel die Sache sogar größer aus, etwa am 17. Oktober 1898 zum 25-jährigen Jubiläum der Königskrönung Alberts. Trotz heftigen Regens versammelten sich auf dem Schlossplatz die Forst- und Anstaltsbeamten sowie die Einwohner der Gemeinde Wermsdorf mit zwei Chören und Fackelbeleuchtung. In einer Akte heißt es: „Nachdem der Gesangsverein ,Zur Liedertafel’ Seiner Majestät mit dem Liede: ,Das treue deutsche Herz’ begrüßt hatten, hielt der Gemeindevorstand Herr Zeisler eine Ansprache, worin derselbe im Namen der Gemeinde seiner Freude Ausdruck verlieh, daß es seine Majestät vergönnt sei nunmehr seit 25 Jahren das Jagdschloß zur Abhaltung der alljährlichen Jagden bewohnen zu können ...“

Mit Hubertus nichts am Hut

Deutlich wird auch, dass Albert die Atmosphäre des Alten Jagdschlosses und seiner Umgebung durchaus auch dazu nutzte, um sich mit den Honoratioren der Umgebung, Persönlichkeiten des Königreiches und seiner Regierung sowie anderen gekrönten Häuptern (auch dem deutschen Kaiser) zu treffen. 1912 traf Kaiser Wilhelm II. ein – Anlass war allerdings keine Jagd, sondern ein großes Manöver, wie sie damals Usus waren. Gastgeber war allerdings nicht mehr König Albert (der war 1902 gestorben), sondern König Friedrich August III., der ebenfalls ein passionierter Jäger war und regelmäßig vorbeischaute, um in Hermsdorf Hofjagden abzuhalten.

In seine Regierungszeit fällt auch die Einweihung des Albert-Denkmals in Wermsdorf, wobei die Initiative vom „Königlich Sächsischen Militärverein Wermsdorf und Umgegend“ ausgegangen war und die Mittel dazu überwiegend von der Bevölkerung gespendet wurden. Das Denkmal wurde vom Bildhauer Georg Bernkopf geschaffen und zeigte König Albert als Weidmann in Lodenjoppe, mit Jägerhut und Doppelflinte.

Ende der 1940er Jahre, als die Zeichen in der SBZ/ DDR auf Klassenkampf standen, verschwand das Denkmal. Auch wenn dann schon bald viele sozialistische Parteibonzen mit neomonarchischem Habitus sich selbst als Hubertusjünger betätigten, mit Königen wie Albert hatten sie nichts am Hut. Nach der Revolution setzten sich viele Wermsdorfer und der neugegründete Heimatverein für ein neues König-Albert-Denkmal ein. Seit dem 8. November 1998 steht es wieder.

Jens Kunze: König Albert und das Alte Jagdschloss zu Wermsdorf. Sax Verlag, 124 Seiten, 32 Abb., 14,80 Euro

Von Christian Ruf