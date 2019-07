Dresden

Mit dem letzten Ertönen des Schulgongs werden am Freitagnachmittag die Sommerferien eingeläutet. Damit den Kindern bei sechs Wochen Freizeit nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat sich die Region mit vielen Veranstaltungen im Juli und August vorbereitet. Die DNN haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Familientag in Moritzburg

Wem schnell langweilig wird, der sollte sich am 4. August auf den Weg nach Moritzburg machen: In der Gemeinde erwartet die Besucher am Moritzburger Familientag ein vielfältiges Programm. Unter dem Motto „Wo die Kleinsten die Größten sind“ lädt der Ferienpark Bad Sonnenland auf den Moritzburger Seeterrassen zum Schmausen und Spielen ein. Nach einem Kinderbrunch von 10 bis 14 Uhr können sich die jungen Besucher beim Stelzenlauf austoben und anschließend beim Lagerfeuer zusammensitzen. Für den Brunch ist eine Anmeldung erforderlich unter der Nummer 0351/ 805 32 80.

Wer im Ferienpark Bad Sonnenland die Tiere vermisst, der kann auf dem Landgestüt Moritzburg, Schlossallee 1, auf Pferde-Safari gehen und erfahren, wie die majestätischen Vierbeiner gepflegt und gehegt werden. Die Führung beginnt um 10 Uhr , der Eintritt kostet 5 Euro. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 035207/ 89 01 01.

Auf alle Kinder, denen Pferde zu eintönig sind und die den Nervenkitzel lieben, hat sich das Wildgehege Moritzburg, Radeberger Straße 2, vorbereitet. Im dazugehörigen Abenteuerpark können Kinder zusammen mit einem Elternteil kostenlos auf acht Parcours ihre Kräfte und Höhenangst testen. Alle unter zehn Jahren genießen am Moritzburger Familientag freien Eintritt im Wildgehege. Weitere Informationen erhält man unter der Nummer 035207/ 288 92.

„Von Uhren und Spechten“ in Glashütte

Auch in Glashütte erwartet die Schulkinder Spannendes: Wer schon immer wissen wollte, wie und warum der Zeiger am Handgelenk tickt, bekommt am 9. August im Deutschen Uhrenmuseum, Schillerstraße 3A, unter dem Motto „Von Uhren und Spechten“ Antworten. Darüber hinaus können kreative Köpfe mit einem waschechten Uhrmacher eine eigene Armbanduhr basteln. Die Führung findet jeden Dienstag in den Ferien statt, Beginn ist 10.30 Uhr. Die Teilnahme kostet zwei Euro zusätzlich zum Museumsticket. Interessierte sollten sich vorher anmelden unter der Nummer 035053/ 461 21 02.

„Das Geheimnis vom Weißen Gold“ in Meißen

Während man sich in Glashütte der Uhrzeit widmet, geht es in Meißen um weißes Gold. Jeden Dienstag und Mittwoch in den Ferien lädt die Albrechtsburg Meißen am Domplatz 1 Familien ein, mehr über „das Geheimnis vom Weißen Gold“ zu erfahren. Danach geht’s in der Porzellan-Manufaktur Meißen weiter. Hier können Groß und Klein Porzellan mit allen Sinnen erfahren. Führungsbeginn ist 14 Uhr. Tickets gibt es ab 12 Euro, weitere Informationen unter der Nummer 03521/ 47070.

Sommerfest im Miniaturpark

Wer sich schon immer gefragt hat, wie die Sächsische Schweiz für Riesen aussieht, der sollte am ersten Feriensonntag nach Wehlen kommen. Dort beginnt am 7. Juli der Miniaturpark „Kleine Sächsische Schweiz“ den Ferienauftakt mit einem großen Sommerfest. Ab 10 Uhr können Besucher die in Europa einmalige, aus Elbsandstein gefertigte Miniaturlandschaft bestaunen. Zum Sommerfest wird gegrillt, geschminkt und Kasperletheater gespielt. Alle Aktionen sind im regulären Ticket ab 7 Euro inbegriffen. Weitere Informationen gibt es unter der Nummer 035024/ 706 31.

Urlaub auf dem Bauernhof

Lust auf Ferien zwischen Heu, Hühnern und Hasen? Dann ab nach Freital-Weißig auf den Biohof Klügel. Dieser lädt in der ersten und dritten Sommerferienwoche (8.-12./22.-26. Juli) zu einem Urlaub auf dem Bauernhof ein. Jeden Tag lernen die Kinder ein neues Tier kennen, striegeln Pferde und füttern Ziegen, verkosten Hofprodukte und toben sich bei Bastelrunden aus. Als großes Finale erwartet die kleinen Hof-Urlauber eine Kutschfahrt. Eine Woche auf dem Biohof Klügel kostet 200 Euro, alle Angebote und Verpflegung inbegriffen. Die Anmeldung erfolgt unter der Nummer 0351/ 646 38 86.

Jubiläum bei der Sommerrodelbahn

Kein Sommer ohne Sommerrodelbahn: Für alle Kinder, die Geschwindigkeit lieben, steht die Sommerrodelbahn in Altenberg/ Geising bereit. Diese feiert am 10. August 25-jähriges Jubiläum. Dann können kleine Rodel-Fans nicht nur rutschen, sondern auch beim Kinderschminken mitmachen, Laserschießen oder sich bei der Megaschaumparty einseifen. Und bei wem die Eltern ein Auge zudrücken, der darf sogar bis 22 Uhr nachtrodeln. Beginn ist 10 Uhr. Tageskarten gibt es ab 20 Euro zu kaufen, weitere Informationen unter der Nummer 035056/ 353 85.

Sommerschauspiel in Hohnstein

Wer es märchenhaft mag, der sollte diesen Sommer einen Ausflug in die Erlebniswelt Stein-Reich in Hohnstein machen. Spielerisch können Abenteuerlustige dort die Sächsische Schweiz und ihre Legenden kennenlernen. Theaterfreunde sollten sich das Sommerschauspiel vom 19. bis 21. Juli nicht entgehen lassen. Die Aufführungen finden jeweils um 11, 13 und 16 Uhr statt. Tickets gibt es ab 5 Euro zu kaufen. Weitere Informationen unter der Nummer 035975/ 84 33 96.

Von Laura Catoni