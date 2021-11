Das Umsteige-Desaster am Bahnhof Heidenau

Heidenau

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Mit dieser These frei nach Matthias Claudius fährt der Umsteigende täglich in Heidenau in die Ungewissheit. Wer von Dresden nach Geising oder Altenberg unterwegs ist, der bekommt von der Auskunft die S-Bahn-Linie S 1 angeboten. Doch das ist und bleibt ein großes Wagnis, bei der derzeitig vorherrschenden Infrastruktur des Bahnhofs Heidenau.

Mit der Linie S 1 aus Dresden hat der Reisende gerade einmal sechs Minuten Umsteigezeit, das ist tatsächlich nicht viel – erst recht, weil die Züge nicht am gleichen Bahnsteig halten. Die Fahrgäste müssen die steilen Treppen hinunter und dann auf der anderen Seite eben diese wieder hinauf. Doch der Zug steht nicht gleich am Treppenaufgang. Nein, ein langes Geländer behindert auf Gleis 5 den sofortigen Zustieg in die Müglitztalbahn.

Die steilen Stufen im Bahnhof Heidenau sind gerade für Reisende, die nicht gut zu Fuß sind, eine Herausforderung. Quelle: Mike Schiller

Umsteige-Desaster in Heidenau seit Jahren bekannt

Auch in der Gegenrichtung, wenn die Regionalbahnlinie ­72 pünktlich ist, sind es hier nur sechs Minuten Umsteigezeit zur S-Bahn nach Dresden. Will man aber Richtung Pirna, dann sind es sogar nur fünf Minuten. Bei einer kleinen Verspätung von nur einer bis zwei Minuten wird der Umstieg schon zum Krimi! Da heißt es, Beine in die Hand nehmen und schnellen Schrittes zur S-Bahn. Wer das nicht packt, dem bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Aber auch das kann zum Krimi werden, denn einen wetterfesten Warteraum oder Toiletten sucht man in Heidenau vergebens. Der Bahnhof Heidenau bleibt für Bahnreisende ein Graus!

Seit Jahren ist das Umsteige-Desaster in Heidenau bekannt. Geändert hat sich bis dato nichts. Und das wird wohl auch noch Jahre so weiter gehen, wenn man die Antwort zu dieser Problematik vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) liest. Darin heißt es: „Ein Umbau in Heidenau ist nicht geplant. Wir wissen um die knappen Anschlüsse, aber jede Verschiebung der Fahrzeiten bedeutet deutliche Reisezeitverlängerungen für mindestens einen Teil der Fahrgäste.“

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch mit der Umstellung ab Dezember im VVO-Dieselnetz wird sich an den Fahrzeiten nichts ändern. „Die Müglitztalbahn wird weiterhin von Montag bis Freitag stündlich verkehren und an Sonnabenden und Sonntagen mit einem zweistündlichen Angebot“, heißt es dazu vom Verkehrsverbund. Für ei­nen Ausflug nach Geising oder Altenberg bleibt für eine reibungslose Fahrt nur noch der Ski- und Wanderexpress. Dieser fährt am Wochenende um 10.05 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof ohne Umstieg ins Osterzgebirge. Die Rückfahrt ist ab dem 6. November bereits um 15.18 Uhr ab Altenberg.

Die Deutsche Bahn, die ab Dezember das VVO-Dieselnetz übernimmt, sieht auch kein Handlungsbedarf. „Die Wege sind zwischen den Bahnsteigen gut in der Zeit machbar. Aufzüge sind vorhanden.“ Auch die Wartemöglichkeiten im Bahnhof Heidenau bewerten die Verantwortlichen von der Deutschen Bahn offensichtlich als zumutbar, denn auch sie plant aktuell keine Veränderungen im Bahnhof Heidenau.

Reisetipp: Wenn es möglich ist, dann versuchen Sie von Dresden bis Heidenau die S 2 zu nehmen. Mit ihr hat man genügend Zeit, umzusteigen. Dann bleibt das eine oder andere Umsteige-Desaster vielleicht erspart.

Von Mike Schiller