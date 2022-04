Meißen

Am 7. und 8. Mai wird auf dem Gelände zwischen Lutherplatz und Johanneskirche endlich wieder gemalt, gebastelt und geschnitzt. Nach zweijähriger Corona-Pause lädt der Kulturverein Hafenstraße“ Jung und Alt zum 16. Meißner Kunstfest ein. Die Planungen für das Fest unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Olaf Raschke konnten in diesem Jahr erst kurz vor knapp beginnen. Um die 100 Aussteller, Künstler und Handwerker werden am Sonnabend ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr ihre Arbeiten im Johannespark präsentieren. Dabei geben sie auch Einblicke in so manch beinahe ausgestorbenes Traditionshandwerk. 14 Ausstellungsorte mit zwei Bühnen bieten gewohnt einen bunten Mix aus Musik, Tanz, Lesungen und Showeinlagen.

Dabei war lange unklar, ob das traditionsreiche Kunstfest in seiner angedachten Form überhaupt stattfinden kann, denn laut Organisator Peter Hänke gab es erst am 29. März grünes Licht für die Durchführung. Auch die noch fortlaufenden Bauarbeiten am Außengelände der Kirche hätten die Planungen zusätzlich erschwert, weshalb das Fest ein wenig kleiner als gewohnt ausfällt.

Nur anderthalb Monate Planungszeit

Die geringe Planungszeit stellte das Team vor eine zusätzliche Herausforderung. „Sonst hatten wir ein Jahr Vorlaufzeit. Da mussten wir schon ziemlich rudern, um das Programm rechtzeitig auf die Beine zu stellen“, sagte Veranstaltungsleiterin Antje Kypke bei der Vorstellung des Bühnenprogrammes.

Für die Unterhaltung auf der großen Bühne am Lutherplatz sorgen um die 100 Laien- und Berufskünstler. Mit dabei sind unter anderem der polnische Alleinunterhalter Arek Frog, Gitarrist Krishn Kypke, die Bläser der „Dresdner Blechlawine“ und der Meißner Winzerchor „Spaargebirge“. Auf der Jugend- und Mitmachbühne kann jeder, auch spontan, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der dort stattfindende Kunstwettbewerb „Kunst im öffentlichen Raum“ dreht sich diesmal rund um das Thema Mobilität von Menschen mit Behinderung. In den Räumen der St.-Urban-Kirche, der Galerie am Lutherplatz, im Ateliers Sauke und im Geschäft „Das Tor“ gibt es wieder zahlreiche Kunstaustellungen. In der Galerie lesen außerdem an beiden Tagen ab 15 Uhr Autoren aus Meißen und Umgebung aus ihren Büchern und Gedichten vor.

Führungen und Lampionumzug für Kinder

Führungen über den Johannesfriedhof, durch die Luther- und St.-Urban-Kirche sowie einen Kräutergarten und den Stadtteil Cölln stehen ebenfalls auf dem Programm. Erstmals bietet das Kunstfest auch eine Turmführung in der kürzlich sanierten Johanneskirche an. Auf die jüngeren Besucher warten auf der Kinderkunstmeile XXL-Spiele, ein Märchenzelt und viele weitere Aktivitäten. Am Sonnabend beginnt um 20 Uhr der Lampion- und Fackelumzug am Lutherplatz mit anschließender Feuershow und Knüppelbrot am Lagerfeuer.

Den Abschluss bildet am Sonnabend das große Feuerwerk auf dem Festgelände der Johanneskirche um 22.30 Uhr. „Für uns als Stadt ist es ein großes Ereignis, dass das Kunstfest nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann“, sagte Meißens Bürgermeister Markus Renner zum Abschluss der Programmvorstellung. „Mit 25 000 Besuchern ist es das zweitgrößte Fest der Stadt und gehört fest zur Meißner Tradition.“

Von Tim Krause