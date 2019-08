Kamenz

Im 15. Jahrhundert war es, als sich ganz in weiß gekleidete Mädchen und Jungen auf einen Weg begaben, von dem es möglicherweise keine Wiederkehr gab. Mit Blumenkränzen geschmückt schickten sie sich an, das grimmige Heer der Hussiten zu besänftigen. Letztere waren nicht eben für Feinsinn bekannt, was sie wol...