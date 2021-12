Mügeln

Die gute Nachricht zuerst: Wie schon seit vielen Jahren dampft der „Wilde Robert“ nach den Feiertagen bis ins neue Jahr hinein von Oschatz über Mügeln nach Kemmlitz und zurück. Die schlechte Botschaft ist, dass man sich immer noch mit Corona und den daraus resultierenden Einschränkungen herumschlagen muss. Dazu gehört, dass in Sachsen in der Öffentlichkeit kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. In der Folge gibt es am Packwagen keinen Glühwein, der bis 2019 diesen Fahrten ihren Namen gab. Stattdessen kann man bei den „Fahrten zum Jahreswechsel“ zwischen Kinderpunsch und Kaffee wählen oder sich für ein alkoholfreies Kaltgetränk entscheiden.

Zu den Pandemiefolgen gehört auch, dass jene, die wegen des Dampfgeruchs in der Nase mitfahren, nicht 100-prozentig auf ihre Kosten kommen werden. Wie im Bus und in der großen Bahn gilt auch auf der 750mm-Spur die Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske. Mitfahren kann außerdem nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist und das nachweisen kann.

Sachsenticket wird anerkannt

Zum Mitfahren benötigt man außerdem ein Ticket. Das gibt es am Zug. Anerkannt werden zudem Sachsentickets und MDV-Fahrscheine für die entsprechenden Zonen, wenn dazu ein Dampfzuschlag gezahlt wird.

Eine Besonderheit ist in diesem Jahr, dass die Züge am Oschatzer Südbahnhof beginnen und Ende. Glossen wird diesmal nicht angefahren.

In Mügeln beginnen die Fahrten nach Oschatz 8.50, 11.55 und 15.24 Uhr. Die Rücktouren starten 9.48, 12.52 und 16.22 ab dem Südbahnhof. Der erste und der zweite Zug fahren nach 20- beziehungsweise 40-minütigem Aufenthalt nach Kemmlitz weiter. Gehalten wird bei Bedarf an allen Stationen.

Die „Fahrten zum Jahreswechsel“ finden in der Zeit vom 26. bis 31. Dezember sowie am 2. Januar statt. Zu Silvester endet der Zugbetrieb, wenn die Bahn 12.52 Uhr ab Oschatz nach Kemmlitz und von dort nach Mügeln zurückgefahren ist - laut Plan 14.55 Uhr. Das ist keine Corona-Folge, sondern seit Jahren üblich, damit die Mitarbeiter der Döllnitzbahn und vor allem die ehrenamtlichen Helfer, die teils weite Anreisen zu bewältigen haben, entspannt den Jahreswechsel feiern können.

Von Axel Kaminski