Dach des Obi-Baumarktes ist wieder ganz

Radebeul

Der Obi-Baumarkt an der Meißner Straße in Radebeul hat ab diesen Dienstag wieder geöffnet. Zu dieser kurzfristigen Entscheidung kam es am Wochenende nach einer behördlichen Abnahme der Standsicherheit der Dachkonstruktion durch einen Experten. „Wir freuen uns, den Markt so kurzfristig wieder öffnen zu können und möchten uns vor allem bei allen Kunden für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken“, so Marktleiter Patrick Franke.

Kurz vor Weihnachten musste der Baumarkt mit seinen 33 Mitarbeitern überraschend schließen. Beim Baumarkt wurden Probleme mit der Dachkonstruktion festgestellt. Nach Abstimmung mit dem Bauaufsichtsamt der Stadt Radebeul hat Obi zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden den Markt geschlossen, bis die Standsicherheit des Daches durch Reparaturen wieder gesichert ist.

Von S.K.