DNN-Wandervorschlag: Wunderbare Aussichten von drei Bergen

Königstein

Diese etwa 13 Kilometer lange Tour beginnt in Bielatal bei Königstein. Autofahrer können die Reichsteiner Straße bis zum Waldrand hinauffahren, wo sich eine Parkmöglichkeit bietet. Zunächst geht es den Höllochweg mit dem „Gelben Strich“ bergan. In Kürze erreicht von links der 2018 neu eingerichtete „Forststeig“ diese Route. Wenige Meter weiter folgen wir eben diesem dann nach links.

Da auf dem Forststeig herkömmliche Wegweiser fehlen, ist unbedingt auf die gelbe Sondermarkierung zu achten. Der „Forststeig“ meidet zumeist die breiten Waldwege und bringt uns auf den lang gestreckten aber schmalen Lampertstein. Wir folgen dem Weg auf dem Plateau. Nach kurzem Abstieg und einigen Stufen hinauf, erreichen wir die Nordspitze in ca. 425 Metern Meereshöhe. Von hier bietet sich eine wunderbare Aussicht auf die bekannten Tafelberge Königstein, Pfaffenstein, Gohrisch und Papststein. Weiter reicht der Blick zu den Schrammsteinen. Hinter dem Elbsandsteingebirge erheben sich die Lausitzer Berge.

Vom Ende des letzten bekannten Wilddiebs

Nach einer Rast folgt der kurze und steile Abstieg zum Promenadenweg, auf dem wir unterhalb der steil aufragenden Felsen entlangwandern. Über den Flügel M gelangen wir hinab in das Tal des Lampertbaches, passieren den Neuteich und laufen über den Wurzelweg bis zur Biwakhütte des Forststeiges am Spitzstein. Der 410 Meter hohe Gipfel des Spitzsteins ist noch einige hundert Meter entfernt. Den kleinen Felsen erklimmen wir über steile Leitern und Stufen. Von oben bietet sich schöne Aussicht.

Im Anschluss folgen wir auch weiterhin dem „Forststeig“. Während der „Gelbe Strich“ alsbald links nach Cunnersdorf abzweigt, erreichen wir den Aufstieg zum Katzstein. Eine Tafel erinnert hier an das tragische Ende des letzten Wilddiebes in dieser Gegend. Die erste Aussicht bietet sich vom Signal, einem etwas vorgelagerten Felsplateau, das früher auch zur Waldbrandüberwachung diente. Wir bleiben auf der Höhe und steuern den Katzfels an, der über eine bequeme eiserne Treppe zu besteigen ist. Aus 474 Metern Meereshöhe komplettiert sich die Aussicht vom höchsten Punkt dieser Tour zu einem schönen Rundblick. Insbesondere der Schneeberg, mit 723 Metern höchster Gipfel des Elbsandsteingebirges, nimmt den Betrachter für sich ein. Ein Aussichts- und Rastplatz mit dem Namen Schneebergblick findet sich am anderen Ende des Katzsteinmassivs.

Danach geht es leicht bergab bis zur Kreuzung „Am toten Ochsen“. Hier verlassen wir nun die Route des „Forststeiges“ und laufen den breiten Heuweg bergab. Nach Querung des Wurzelweges übernimmt wieder der „Gelbe Strich“ die Führung. An einem Stauweiher biegen wir rechts in den Hirschbornweg, später links auf die ansteigende Lampertstraße ab, ehe wir wieder auf den Flügel M treffen. Dieser führt weiter bergan und trifft alsbald auf die bereits vom Beginn der Tour bekannte Route. Von der platzähnlichen Passhöhe beim Lampertstein können wir noch einen Abstecher zur dem Lampertstein benachbarten Kohlbergaussicht unternehmen. Dann wandern wir auf dem Höllochweg zurück.

Infos zum Forststeig unter forststeig.sachsen.de; eingezeichnet ist der Verlauf des Forststeiges u. a. auf diesen Wanderkarten: Nr. 17, Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz von Sachsen Kartographie Dresden und Nr. 02, Sächsisch-Böhmische Schweiz vom Verlag Dr. Andreas Barthel; sonst auch Wanderkarte Sachsen, Blatt 44, Kurort Berggießhübel/Kurort Bad Gottleuba oder Topographische Karte Sächsisch-Böhmische Schweiz (beide Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0); VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister