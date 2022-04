DNN-Wandervorschlag: Von der Windbergaussicht in den Poisenwald

Dresden

Die Kohlenstraße zwischen Freital und Bannewitz folgt hinter Dresden-Gittersee in etwa dem Verlauf der ehemaligen Windbergbahn. Im 19. Jahrhundert wurde die Landschaft vom Steinkohlenbergbau geprägt. Das frühere Huthaus des Windbergschachtes ist heute ein Tierheim. Wir folgen dem „Gelben Strich“ links daran vorbei.

Der Bergrücken des Windberges steht weitgehend unter Naturschutz. Von der Aussicht oberhalb von Freital-Deuben bietet sich der beste Blick auf Freital mit seinen vielen Ortsteilen. Das Windberg-Monument wurde 1904 zu Ehren des sächsischen Königs Albert eingeweiht. Auf der Talseite des Denkmals ist dessen Reiterstandbild zu entdecken. Wir laufen auf dem Wanderweg über die 352 Meter hohe Kuppe hinweg bis zu einer Kreuzung. Rechter Hand sind Anlagen des ehemaligen Neuhoffnungsschachtes zu sehen. Aus mehreren Abzweigen wählen wir nun den Weg zum „Kleinen Windberg“ und erreichen nach kurzer Wanderung mit dem „Gelben Strich“ am Hang oberhalb des Poisentales das Gebiet des Segen-Gottes-Schachtes.

Ein Massengrab am Waldrand

Ein großes Denkmal am Waldrand erinnert an die Schlagwetterexplosion am 2. August 1869. Das größte Unglück im Steinkohlenbergbau der Region forderte 276 Todesopfer, nahezu die gesamte unter Tage arbeitende Belegschaft. Den Toten wurde über dem Massengrab am ersten Jahrestag der Explosion ein würdiges Denkmal gesetzt. In der Mitte der parkähnlichen Anlage befindet sich eine große Stele. Wir gehen nun mit dem „Gelben Punkt“ weiter zur Kohlenstraße und diese rechts bis zur Ortslage Bannewitz. Dort dürfen wir nach Nr. 25 den Abzweig nicht verpassen: Der Wanderweg führt im Wald hinab ins Poisental. Mit Erreichen einer Gartenanlage gehen wir links weiter und überqueren schließlich die verkehrsreiche Poisentalstraße. Gegenüber betreten wir den Poisenwald. Der Wanderweg überwindet den Höhenunterschied durch einen weiten Bogen bis zum Flügelweg. Hier gehen wir links und erreichen den Steinernen Tisch aus dem Jahre 1862.

Der „Gelbe Punkt“ führt schließlich auf dem Rosenweg weiter hinauf zum Marktsteig am oberen Rande des Waldgebietes. Hier biegen wir links ab und wandern nun mit dem „Grünen Strich“. Ein wenig abseits erinnert linker Hand ein Gedenkstein an den von der Gestapo am 12. August 1941 hingerichteten polnischen Zwangsarbeiter Adolf Kalwac.

Weitere DNN-Wandertipps

An der Straße angekommen, gehen wir diese nur kurz links und dann weiter am Golfplatz entlang, ehe der Wanderweg erneut links abbiegt und in den Gückelgrund führt. Vorbei an den Poisenteichen, treffen wir wieder auf die Talstraße, gehen parallel zu dieser einen Pfad entlang (Reitweg), ehe wir sie am Amselgrund überqueren. Nach einigen Metern im Tal wandern wir von der Straße am Hengstberg aus durch den Wald hinauf bis zur ehemaligen Trasse der Windbergbahn. Von der Station Kleinnaundorf laufen wir auf dem Bahndamm weiter und können die Aussicht bis nach Dresden genießen. Kurz vor der großen Rechtskurve verlassen wir die alte Bahnstrecke und erreichen nach 14 Kilometern wieder das Windberggebiet mit dem Ausgangsort.

PKW-Fahrer finden in der Nähe der Linkskurve der Kohlenstraße direkt am Windberg eine Parkgelegenheit; Wander- und Radwanderkarte Nr. 4, Weißeritztäler und Tharandter Wald, von Sachsen Kartographie (2021); Wanderkarte Sachsen, Blatt 37, Dippoldiswalde - Kreischa - Dohna, von 2013 und Blatt 40, Dresden, von 2012 (Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen); VVO-Hotline: 0351 852 65 55

Von Frank Wehrmeister