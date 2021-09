DNN-Wandervorschlag: Von der Wilden Sau durch den Eichhörnchengrund zur Saalkirche

Klipphausen

Diese Wanderung ist 15 Kilometer lang. Sie führt zuerst in das Tal der Wilden Sau. Der kleine Fluss entspringt am Tharandter Wald in Pohrsdorf und bildet unterhalb von Klipphausen bis Gauernitz ein herrliches Tal, ehe er nach etwa 13 Kilometern in die Elbe mündet.

Wir starten in Klipphausen vom Wanderparkplatz an den alten Steinbrüchen bzw. am Schloss, in dem sich heute die Gemeindeverwaltung befindet. Es wurde 1528 erbaut und oft umgestaltet. Der Schlosshof mit Fachwerkübergang zum Pächterhaus und ein Trogbrunnen sind erhalten. Im Park befindet sich ein Wasserspielplatz.

Durch das wildschöne Saubachtal

Der Wanderweg mit dem „Gelben Strich“ führt zur Lehmannmühle. Sie war von 1781 bis 1988 im Besitz der Familie Lehmann. Der Name hat sich bis heute erhalten. Der Mühlgraben beginnt an einem Streichwehr der Wilden Sau rund 300 Meter oberhalb der Mühle und mündet später wieder dort ein.

In Kürze erreichen wir die benachbarte Schlossmühle, auf deren Zufahrt wir zu der schmalen Straße aufsteigen, die bis zur Neudeckmühle führt. Wir können wenige Meter weiter eine alternative Route links am Hang nutzen: Zum Teil über Stufen führen Pfade wahlweise zu Betstein oder Wilhelmsplatte und erreichen in der Nähe der Neudeckmühle (Gaststätte) wieder den Hauptweg.

Wir folgen schließlich flussabwärts dem „Grünen Strich“ durch das wildschöne Saubachtal, welches sich in Richtung Elbtal weitet und Weideland Platz bietet. Vor Constappel nutzen wir die von Hartha kommende Straße und biegen im Ort links in das Tal des Regenbaches ab. Wir wandern bachaufwärts und verbleiben auch am Abzweig des Wanderweges nach Röhrsdorf (Blauer Punkt) auf der schmalen Straße. Es geht bergan bis Pinkowitz, hier dann rechts bis zum Ortsschild. Dort biegt der Weg nach Gauernitz ab.

Herrliche Aussicht auf das Elbtal

Bei herrlicher Aussicht auf das Elbtal erreichen wir den Eichhörnchengrund. Wir folgen dem Gauernitzbach aufwärts bis zum Gelände der Schulzemühle, einer voll funktionstüchtigen Getreidemühle im Maßstab 1:5. Nach Auskunft der Gemeinde Klipphausen ist sie zugleich Deutschlands kleinste begehbare und noch dazu produzierende Wassermühle.

Erst am oberen Ende des Eichhörnchengrundes treffen wir wieder auf eine Straße. Wir wandern auf eben dieser links mit dem „Gelben Strich“ weiter und erreichen alsbald die barocke Saalkirche von Röhrsdorf. Die Innengestaltung oblag Johann Benjamin Thomae. Auf ihn gehen der freistehende Altar, die Kanzel und der schwebende Taufengel zurück.

Vom Pfarrhaus aus laufen wir einige hundert Meter auf dem aussichtsreichen Wanderweg in Richtung Neudeckmühle, ehe wir rechts nach Klipphausen abbiegen können, wo die Tour am Schlosspark endet. Erwähnenswert, da auffallend, sind noch die Tafeln eines literarischen Wanderweges, der den Dichter Wulf Kirsten ehrt. Er wurde 1934 in Klipphausen geboren. Auf einem eigenen Rundweg sind an 19 Stationen Gedichte aus seine Feder zu lesen.

Weitere DNN-Wandertipps

Hinweise: Aktuelle Öffnungszeiten der Schulzemühle im Internet unter klipphausen.de > Kultur & Freizeit > Sehenwürdigkeiten > Schulzemühle Gauernitz. Wanderkarte Sachsen, Blatt 30, Linkselbische Täler, Meißen, Wilsdruff (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351 828 30), Wanderkarte Nr. 6, Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen, Triebischtäler von Sachsen Kartographie GmbH Dresden; VVO-Hotline: 0351 852 65 55

Von Frank Wehrmeister