DNN-Wandervorschlag: Von Siebenlehn zum Rodigtturm in Nossen

Siebenlehn

Den Ausgangsort für diese mindestens zehn Wanderkilometer erreichen wir über die A4. Vom Marktplatz in Siebenlehn laufen wir links an der Kirche vorbei und treffen auf die Otto-Altenkirch-Straße. Altenkirch (1875-1945) war Maler und Bühnenbildner. Er verstarb in Siebenlehn.

Stele und Museum für Amalie Dietrich

Auf dem Weg in das Tal der Freiberger Mulde kommen wir an einem Wegweiser zur Amalie-Dietrich-Höhe vorbei. Ein größerer Abstecher zu diesem Erinnerungsort ist möglich. Wenige Schritte weiter talwärts sehen wir links an einer Mauer die historische Gedenktafel am Standort des Vaterhauses der berühmten Natur- und Australienforscherin (1821-1891). Anlässlich ihres 200. Geburtstages in diesem Jahr wurde eine Gedenkstele auf dem Rathausplatz eingeweiht. Im Rathaus gibt es ein kleines Museum, geöffnet sonntags 14-16 Uhr.

Mit der Fußgänger-Holzbrücke überqueren wir später die Freiberger Mulde. Gleich hinter der riesigen Autobahnbrücke erinnern einige Grundmauern an die ehemalige Gaststätte „Huthaus“, die 1979 abbrannte. Der Gastwirt mit dem passenden Namen Ehrlich rettete die Brücke übrigens 1945 vor der Sprengung.

Blick zum Schloss Nossen

Wir gehen gleich rechts einen schmalen Pfad bergan und folgen der hier zum Teil etwas schwer auffindbaren Route eines Naturlehrpfades am oberen Rande des Tales bis zum Aussichtspunkt Bastei. Von hier bietet sich ein schöner Blick auf den 304 Meter hohen Rodigt und zum Schloss Nossen.

Wir erreichen die Stadt beim Gymnasium, überqueren links mit der Straße die Mulde und steigen den Fußweg zum Schloss hinauf. Es wurde im Jahre 1185 erstmalig urkundlich erwähnt und befand sich in Besitz der Meißner Bischöfe und des Kurfürsten. Später diente es ausschließlich Verwaltungszwecken, so auch als Amtsgericht. Heute ist es u. a. Museum.

Vorbei an der Stadtkirche gelangen wir zum langgestreckten Marktplatz. Am oberen Ende befindet sich das schöne Rathaus. Hier gehen wir links in die Siebenlehner Gasse hinein und biegen später auf die Berggasse ab. Wir erreichen den Siebenlehner Weg. Links geht es in den Wald zum neuen Rodigtturm.

Hingucker aus Metall

Nachdem sein Vorgängerbau aus dem Jahre 1884 wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste, dauerte es mehr als zehn Jahre, ehe ein neuer Turm errichtet werden konnte. Deutlich höher als sein Vorgänger, wurde er im Frühjahr 2020 eröffnet. Der Turm bietet nun aus gut 24 Metern Höhe Aussicht über die Baumkronen hinweg auf das weite Nossener Umland. Die gelungene Metallkonstruktion ist ein echter Hingucker. Wer etwas ängstlich ist, beachte bitte, dass der Turm ganz leicht schwankt.

Von der Infotafel am Fuße des Rodigtturmes laufen wir auf dem Siebenlehner Weg ein Stück zurück und weiter geradeaus. Den langen Kirchturm von Siebenlehn im Blick wandern wir dann eine neu angelegte Obstbaumallee entlang. Gleich hinter der A4 betreten wir die kleine Stadt. Der Marktbrunnen mit dem Schusterjungen verweist auf die über 100jährige Tradition der Ausbildung im Schuhmacherhandwerk in Siebenlehn.

Hinweis: Öffnungszeiten Schloss Nossen unter https://www.schloss-nossen.de/de/startseite/; Karte Nr. 45 „Klosterbezirk Altzella, Nossen, Döbeln, Meißen“ von Sachsen Kartographie; Parken ist auf dem Marktplatz in Siebenlehn möglich; VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister