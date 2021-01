DNN-Wandervorschlag: Von Malter zur Heidemühle

Dresden

Ausgangspunkt dieser knapp zehn Kilometer langen Wandertour ist der Bahnhof Malter. Eine Bimmelbahnfahrt von Freital-Hainsberg oder Dippoldiswalde aus kann den Auftakt bilden. Wir laufen zunächst in Richtung Staumauer der Talsperre und überqueren dort die Straße und die Bahngleise. Eine Stahltreppe führt den Hang hinauf. Wir folgen auf schmalem Pfade dem Bahnwanderweg. Am Goldgrubenbach geht es neben der Bahnbrücke steil hinab und gleich wieder hinauf. Am Waldrand treffen wir später auf Müllers Torweg und gehen diesen rechts. Wir erreichen alsbald eine große Wegkreuzung mit Schutzhütte. Hier biegen wir links ab. Der „Gelbe Strich“ verlässt alsbald den breiten Waldweg „ Rabenauer Straße“ zum Klausnerweg.

Ruine aus dem 19. Jahrhundert

Etwas abseits der Route finden wir hier die Ruine der Barbarakapelle. Sie diente bis ins 16. Jahrhundert als katholische Andachtskapelle, wurde dann aber zerstört. Die heute vorhandene Ruine ist ein Neubau aus dem 19. Jahrhundert. Außerhalb des Waldes gehen wir hinter der Hochspannungsleitung nach rechts und folgen schließlich einem Pfad zurück an den Waldrand. Neben einer Schonung laufen wir dort entlang. Am Ende dieses Weges können wir mit einem Sprung rechts über den Graben auf einen Pfad wechseln und weiter bis zur Brücke über den Oelsabach laufen. An der Oelsaer Straße gehen wir dann kurz rechts und biegen sogleich links auf einen Weg ab, der an Gartengrundstücken vorbei führt.

An einer Kreuzung weiter oben biegen wir rechts auf Schneise 13 ab und laufen zum Schulsteig. Diesem folgen wir nun bis zum Waldweg in Karsdorf. An der Heidestraße gehen wir dann rechts bis zu einer Kurve. Hier folgen wir dem Weg über einige Treppenstufen hinab bis in die Nähe der Heidemühle. Diese stammt bereits aus dem Jahre 1548. Seit 1860 besteht Schankrecht. Die Tradition einer gemütlichen Einkehr inmitten der Dippser Heide lebt bis heute fort.

Kletterfelsen am Wege

Wir laufen mit dem „Grünen Strich“ auf der Heidestraße weiter und biegen an deren Gabelung rechts auf den Malterweg ab. Dieser führt zum Ausgangsort. Damit es nicht langweilig wird, folgen wir in Kürze lieber rechts dem Hoppmannsweg, der auf den Marktsteig trifft. Wir wandern nun mit dem „Gelben Punkt“ links wieder zum Malterweg. Hier türmen sich große Sandsteinblöcke. Der Einsiedlerstein ist sogar als Kletterfelsen registriert. Sein Name geht auf eine Sage zurück, nach der sich hier die Klause des Einsiedlers Dippold befunden haben soll. Der Marksteig kreuzt später mit dem „Grünen Punkt“ auch den Sternweg, dem wir nach rechts folgen und erneut zurück zum Malterweg gelangen. Wir gehen nach links.

Der letzte Wolf der Dippser Heide

Das Findlingskreuz befindet sich rechts vom Malterweg etwas abseits im Wald. An der nächsten Kreuzung erinnert das „Steinerne Messer“ an eine Mordtat im Jahre 1445. Auf den letzten Metern vor dem Waldrand wird das Wolfsdenkmal erreicht. Es bezeugt die Erlegung des letzten Wolfes in der Heide am 6. März 1852. Von der Schranke führt schließlich die Kurhausstraße zurück zur Talsperre.

Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regelungen in Sachsen! Wanderkarte Sachsen, Blatt 37, Dippoldiswalde, Kreischa, Dohna (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0); für Radfahrer in großen Teilen nicht geeignet; VVO-Hotline: 0351/ 8526555

Von Frank Wehrmeister