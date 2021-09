DNN-Wandervorschlag: Von Hetzdorf aus durch den Tharandter Wald

Hetzdorf

Treffpunkt dieser reichlich 17 Kilometer langen Wanderung ist das Zentrum von Hetzdorf am Tharandter Wald. Heftige Sturmschäden und der Borkenkäfer haben das große Waldgebiet in den vergangenen Jahren geprägt und den Waldumbau beschleunigt.

Wir laufen zunächst die Anliegerstraße „Am Bergschlösschen“ entlang, vorbei am Hof Kornrade und über den Hetzbach hinweg. Im Wald biegen wir dann rechts ab zum ehemaligen Ruppertbruch, passieren den Glasergrund und treffen auf den Flügel Jägerhorn. Er ist einer der wichtigen großen Wege und verbindet die Ortschaften Niederschöna und Grillenburg.

Glasschmelze und ein Geotop

Anlaufpunkt linker Hand ist ein historischer Glasschmelzplatz aus dem 13. Jahrhundert. Schautafeln vermitteln einen Einblick in die frühere Technologie des Glasschmelzens. Holz war der wichtigste Rohstoff und wurde geradezu in Unmengen verbraucht: 97 Prozent dienten der Herstellung von Pottasche, nur drei Prozent zur Wärmeerzeugung. Der Standort bei Hetzdorf ist übrigens einer von fünfzig, die bisher im Erzgebirge und in seiner näheren Umgebung nachgewiesen werden konnten.

Wir folgen dem Flügel weiter in Richtung Grillenburg und erreichen in Kürze die Schutzhütte „Jägerhorn“. Gleich gegenüber steht ein Futtertrog aus Sandstein, der früher als Salzlecke für das Wild diente. Etwa 500 Meter weiter erreichen wir die Kreuzung mit Schneise 17. Hier wechseln wir auf eben diese und laufen rechts den vergrasten Weg entlang. Er überquert Flügel E und trifft folgend auf den Mistschlägenweg, auf den wir links einbiegen. Zurück auf dem „Jägerhorn“ folgen wir diesem, hier mit einer Bitumendecke befestigten Weg bis nach Grillenburg. Kurz vor dem Ort ist von einem Rastplatz aus rechter Hand ein lohnenswerter Abstecher zu einem seit 2020 als Geotop neu erschlossenen alten Sandsteinbruch möglich.

Zurück mit dem Zug oder weiter zu Fuß

In Grillenburg steht in Sichtweite zur Schlossbrücke am Abzweig der Straße nach Klingenberg eine Postdistanzsäule. Wir laufen auf dem Fußweg zwischen Straße und Teich, dann auf einem Waldweg neben dem Oberen Teich und der Schwarzen Pfütze. Dort treffen wir auf den „Grünen Strich“. Dieser führt auf der Schneise 15 nach Süden. Am breiten B-Flügel gehen wir rechts, überqueren die Straße und biegen gleich links auf den X-Tellenweg ab, der später auf Schneise 18 trifft. Sie führt linker Hand direkt zum Bahnhof Klingenberg-Colmnitz.

Wer nach den bisher gut neun Kilometern weiterwandern möchte, folgt hier gleich links dem Fuchssteig bis zum A-Flügel und geht dort rechts. Über die Frauensteiner Straße hinweg wandern wir zum Lehmgrubenweg. Dieser unterquert die Bahnlinie und erreicht das Seerenbachtal. Der hier gelegene Seerenteich gehört zu einem System von Anlagen im Tharandter Wald, die einst der Flößerei dienten. Von der Verbindungsstraße Dorfhain-Hartha führt der bequeme Talweg weiter bis zur Mündung des Seerenbaches in die Wilde Weißeritz. Die letzten anderthalb Kilometer bis zum Bahnhof Edle Krone folgen wir dann dem Verlauf der kurvenreichen Talstraße flussabwärts.

Weitere DNN-Wandertipps

Hinweise: Zur besseren Orientierung zwischen „Flügeln“ und „Schneisen“ ist die Wanderkarte „Tharandter Wald“ von Rolf Böhm im Maßstab 1:20.000 sehr zu empfehlen; weiterhin Wanderkarte von Sachsen, Blatt 31, Tharandter Wald (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351 283 0); VVO-Hotline: 0351 852 65 55

Von Frank Wehrmeister