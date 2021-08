DNN-Wandervorschlag: Von Elstra zur Ostroer Schanze

Elstra

Diese ca. 18 Kilometer lange Wanderung startet in der Kleinstadt Elstra. Beachtenswert sind die Linde in der Mitte des Marktplatzes und die Postmeilensäule von 1725. Von der Apotheke starten wir in die Lessinggasse. Im Schlosspark steht eine Kopie der Atlasfigur mit Weltkugel von B. Permoser, deren Original sich in Dresden befindet.

Wir wandern mit dem „Blauen Strich“ hinaus aus der Stadt und über die Schwarze Elster hinweg zur Umgehungsstraße. Dahinter ist der Verlauf dieses Wanderweges befristet bis Ende 2021 geändert worden, weil es im Ortsteil Kriepitz eine Vollsperrung der Straße gibt. Wir gehen dennoch links bis zum ersten Wohnblock und dort vor der Haltestelle rechts auf einer früheren Route des „Blauen Strichs“ weiter. Diese führt immer geradeaus und verliert sich dann regelrecht im Wiesenland.

Der größte Burgwall der Oberlausitz

Wir finden eher links in den Büschen die Furt durch das Flüsschen Jauer und folgen der Waldkante danach bis zu einem Feldweg, der schließlich in die schmale Straße nach Ostro mündet. Das sorbische Dorf Ostro liegt am Hang des Klosterwassertales. Im gepflegten Ortsbild fallen zahlreiche Wegekreuze ins Auge. Wir folgen der Burgwallstraße bis ans Klosterwasser. Hier gehen wir rechts zur Ostroer Schanze. Eine Schautafel sagt, dass es sich hierbei um den größten Burgwall der Oberlausitz handelt. Ein schmaler Wiesenweg führt hinauf zum Wallring. Dieser ist beidseitig über Stufen zu betreten und umrundbar.

Vom Berg aus gehen wir eher rechts zur Waldkante hin und folgen dem Weg oberhalb des Tales. An der Ostseite steht ein kleiner Dreiseithof direkt am Waldrand. Unterhalb dieser Idylle liegt die Zufahrt nach Neustädtel. Vor dem letzten Haus zweigt rechts der Wanderweg zur Buchholzmühle ab. Wir laufen die eher kurze Distanz durch die geschützte Neustädteler Skala.

Von der Buchholzmühle aus gibt eine schmale Straße die Richtung nach Bocka vor. In einem weiten Bogen führt diese dann rechts bergan. Oberhalb der Talkante gehen wir am Gutshof Bocka vorbei. Wir wandern von hier weiter zum ehemaligen Herrensitz Neustädtel und biegen im Tal auf den Weg am Klosterwasser in Richtung Ostro ab. Vorbei an der katholischen Kirche folgen wir nun dem „Blauen Strich“ auf dessen geänderter Route aus dem Ort (ab 2022 auch „Gelber Strich“).

Ab Herbst 2021 erfolgt die Neubeschilderung

An der Straßenquerung steht ein Kruzifix. Dahinter erhebt sich die Westlausitzer Hügelkette. Wir wandern an einer Andachtsstätte vorüber in das Waldgebiet am Leipsberg. Erst in der Nähe dieser Erhebung biegen wir rechts ab und erreichen Gödlau-Siedlung. Vor der Umgehungsstraße gehen wir links, dann durch die Brücke Richtung Gödlau und biegen in Kürze auf den gepflasterten Gärtnereiweg ab.

Der Rundweg „Grüner Punkt“ wurde inzwischen leider aufgegeben. Daher fehlen hier diese Markierungen. Noch vor dem Gelände der Hagermühle müssen wir den Abzweig nach rechts finden: Der weitere Weg folgt dem Verlauf der Schwarzen Elster und überquert diese erst am „Teufelsstein“, der ganz flach aus der Erdoberfläche hervortritt. Über die frühere Bahnlinie Bischofswerda – Kamenz hinweg wandern wir ins nahe Elstra.

Frank Wehrmeister