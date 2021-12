DNN-Wandervorschlag: Von Beerwalde zur Vorsperre 

Beerwalde

Der kleine Ort Beerwalde zwischen Ruppendorf und Pretzschendorf gehört zur Gemeinde Klingenberg. Er ist Ausgangsort einer etwa zwölf Kilometer langen Rundwanderung ins Weißeritztal und zur Vorsperre Klingenberg. Wer die Umrundung der gesamten Talsperre ins Auge fasst, kann die Tour problemlos auf 20 Kilometer in idyllischer Natur ausdehnen.

In Beerwalde leben heute weniger als 300 Einwohner. Ganz in der Nähe eines markanten Gebäudes mit Dachreiter, der 1894 eingeweihten „neuen Schule“, finden wir eine Parkgelegenheit.

Ausblick auf die Vorsperre Klingenberg

Wir laufen zunächst die Mühlenstraße (Hauptstraße) bergan bis zum oberen Ortsausgang. Hier wandern wir hinter dem letzten Grundstück rechts auf einem Feldweg weiter, der eine Zeit lang direkt an der Ortslage entlang führt und später durch die freie Landschaft eher gemächlich zum 491 Meter hohen Steinberg aufsteigt. Vom Waldrand bietet sich eine schöne Aussicht.

Auf der Höhe treffen wir dann auf einen breiteren Fahrweg. Wir gehen links, der Weg führt leicht bergab. Direkt am Waldrand biegen wir rechts in Heinrichs-Gründchen-Weg ab. Schon nach wenigen Metern bietet sich Ausblick auf die Vorsperre Klingenberg. Wir folgen dem Weg am Hang noch einige Schritte, ehe sich im spitzen Winkel die Möglichkeit bietet, links zum Talsperrenwanderweg weiter bergab zu laufen. Die Vorsperre ist für die Qualität des Trinkwassers unabdingbar, da sie den Wasserzulauf reguliert. Eine Schautafel des Themenlehrpfades im Weißeritztal gibt u.a. hierzu Auskunft.

Wir wandern nun mit dem „Roten Strich“ flussaufwärts weiter. In zwei Grundstücken sind zahlreiche Bienenstöcke zu bewundern. In Kürze überqueren wir mit der Straße die Wilde Weißeritz. Ganz in der Nähe stand einst die Beerwalder Mühle. Sie stellte ihren Betrieb nach dem Anstauen der Trinkwassertalsperre Klingenberg ein und wurde 1939 abgerissen. Auf der anderen Straßenseite wartet noch das ehemalige Forsthaus auf bessere Zeiten.

Windräder auf der Höhe

Wir wandern nun in der schönen Umgebung des Röthenbacher Waldes und erreichen nach etwa einem Kilometer Fußweg eine historische steinerne Doppelbogenbrücke. Sie bildete den Zugang zur Talmühle auf der Ostseite der Weißeritz. Diese Mühle wurde 1964 abgerissen. Einige Mauerreste sind noch erhalten geblieben. Offenkundig hat die historische Brücke sogar dem Hochwasser 2002 getrotzt.

Wir bleiben weiterhin im Tal und kommen an einem einsamen Haus vorbei, welches sich einst in direkter Nachbarschaft zur Röthenbacher Mühle befand. Hier überqueren wir die Wilde Weißeritz mit einer Holzbrücke und verlassen das Flusstal (Gelber Strich). Auf der unbewaldeten Höhe führen Wege gleich in mehrere Richtungen, wovon auch zwei historische Wegesteine künden. Wir gehen nun linker Hand auf dem Böhmischen Weg weiter und halten uns am nahen Waldrand entsprechend rechts. Hinter dem Waldstück stehen einige Windräder. Von hier ist der Ausgangsort Beerwalde bereits in Sichtweite.

Wanderkarte Nr. 4 „Weißeritztäler/Tharandter Wald“ von Sachsen Kartographie GmbH Dresden; Wanderkarte von Sachsen, Blatt 31, Tharandter Wald 2012 und Blatt 32 Osterzgebirge/Frauenstein 2015 (Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen); VVO-Hotline 0351 852 65 55

Von Frank Wehrmeister