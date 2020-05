Historisches entdecken bei Nossen: Ausgangspunkt dieser zwölf Kilometer langen Wanderung ist Heynitz, ganz in der Nähe. Hier besonders sehenswert: Das Schloss. Der Baustil von Giebeln, Vorhangbogenfenstern und Kapellenerker erinnert ein wenig an die Albrechtsburg in Meißen