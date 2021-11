DNN-Wandervorschlag: Unterwegs rund um Holzhau

Holzhau

Ziel dieses Ausfluges ist das idyllische Dorf Holzhau im Osterzgebirge. Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich der am Hang des Muldentales gelegene Ort zu einem Zentrum des Fremdenverkehrs.

Trotz der Höhenunterschiede sind die heutigen knapp elf Kilometer Wanderstrecke recht entspannt zu absolvieren. Ein geeigneter Startpunkt ist die Endhaltestelle der Muldentalbahn. Im Ort gehen wir links die Bergstraße entlang bis zum Haus Nr. 10 (Gasthaus). Ein Stück weiter, noch vor der kleinen Braumanufaktur „Rumpelbräu“ biegen wir ab und steigen in den Wald hinauf.

Abendstein, Morgenstein und Katzenstein

Der Fütterungsweg führt bis zum Schwarzen Buschweg. Dort gehen wir links. Einige Meter weiter treffen wir auf einen Abzweig mit Wegweiser zu den drei markanten Granitporphyrfelsen des Fischerwaldes: Abendstein, Morgenstein und Katzenstein. Die Wege zu den drei Steinen wurden erst 2020 reaktiviert, die Steine selbst vom Baumbewuchs ringsum befreit, neu beschildert und mit je einer Bank für die Rast versehen. Am 24. Oktober 2020 fand die Eröffnungswanderung statt. Der erste Abstecher führt nach kurzem Aufstieg linker Hand zum Abendstein, der zweite etwas weiter oben zum Morgenstein. Dieser ist mit großer Vorsicht zu besteigen, da er oben sehr schmal ist und auf der anderen Seite steil abfällt. Könnten die beiden Namen auf die Tageszeit der jeweils besten Sonneneinstrahlung zurückzuführen sein?

Der Katzenstein (790 Meter ü. N. N) ist der höchstgelegene der drei Steine. Die Form eines größeren Blockes erinnert an eine sitzende Katze wie auch auf dem Schild davor verdeutlicht wird. Wir folgen nun dem Hinweis „Steinkuppe“, laufen aber noch eine größere Runde, bis wir tatsächlich dorthin gelangen: Am Rande des Hochwaldes gehen wir links einen Wiesenweg entlang und erreichen schließlich die Kreuzung des Freiberger Weges mit dem Schwarzen Ringelweg. Mit der Markierung „Blauer Strich“ des Kammweges geht es leicht bergab zur Neuen Torfstraße in die Nähe des Gasthofes „Teichhaus“ im Freiberger Muldental.

Lehrpfad „Auf dem Holzweg“

Der Neuen Torfstraße folgen wir schließlich rechts bergan am plätschernden Roten Fluss. Auf dieser Route verläuft zugleich der Lehrpfad „Auf dem Holzweg“, dessen Tafeln bis zur Wandergaststätte „Torfhaus“ informative Abwechslung bieten. Wenige Schritte weiter oben biegen wir rechts ab auf den „Waldhornweg“ und an der nächsten Kreuzung links, um zum Heuweg zu gelangen. Diesem folgen wir rechts bergan.

Wir dürfen nun den ersten Abzweig zur 806 Meter hohen Steinkuppe nicht verpassen (Wegweiser). Dieser Basaltgipfel ist zugleich der höchste Punkt der Wanderung. Wieder am Weg mit dem „Blauen Strich“ angelangt, gehen wir diesen nunmehr links und erreichen das Gasthaus „Fischerbaude“.

Vom nahen Skizentrum mit dem großen Parkplatz wandern wir auf der Alten Landstraße bis zum letzten Grundstück am Wald und biegen hier rechts auf einen Wiesenweg ab. Über die weiten Hochflächen und folgend auf der „Alten Straße“ laufen wir bei schöner Aussicht ins Tal hinab.

Hinweis: Wanderkarte Sachsen, Blatt 33, Osterzgebirge/Kurort Seiffen 2014 (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 03518283-0; VVO-Hotline: 0351 8526555

Von Frank Wehrmeister