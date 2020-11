DNN-Wandervorschlag: Rund um die Talsperre Klingenberg

Klingenberg

Heute geht es in den Ort, der Namensgeber für die Großgemeinde Klingenberg ist. Kurz vor der ehemaligen Hintermühle im Weißeritztal besteht eine Parkgelegenheit. Von hier laufen wir einige Meter flussaufwärts, ehe der Hans-Poelzig-Rundweg hinter dem vorerst letzten Gebäude links abzweigt. Dieser erreicht unterhalb der „Waldschänke“ den Mäuseweg. Das beliebte Ausflugslokal an der Talsperre Klingenberg war am 9. Januar 2019 nahezu komplett ausgebrannt, samt Wohnräumen und Inventar. Inzwischen hat es wieder geöffnet.

Ganz in der Nähe sehen wir die Staumauer der Talsperre Klingenberg. Sie wurde nach dem Entwurf von Hans Poelzig von 1908 bis 1914 zur Trinkwasserversorgung von Dresden und zum Schutz vor Hochwasser erbaut. Wir wandern zunächst um eine kleine Bucht herum und erreichen danach den Dorotheenstein. Die auf diese Weise bedachte junge Dame war die Tochter des Müllers der nahen Holzmühle und soll sich hier mit ihrem Liebsten getroffen haben. Die Mühle ist längst verschwunden.

Etwa vier Kilometer langer und 122 Hektar großer See

Wir wandern nun mit dem „Roten Strich“ weiter am Ufer des etwa vier Kilometer langen und 122 Hektar großen Sees entlang. Dessen Fassungsvermögen beträgt übrigens 16,4 Millionen Kubikmeter. Wendepunkt ist die Vorsperre. Auf der anderen Talseite laufen wir flussabwärts, wobei der „Gelbe Punkt“ hilfreich ist. Wir passieren den Buttersteig und entdecken wenig später oberhalb des Weges einen Gedenkstein für den 1910 beim Holzfällen verunglückten Gutsbesitzer Pellmann.

Wir bleiben am besten immer direkt in Ufernähe, während der „Gelbe Punkt“ nun eine Route über die Höhe nimmt. Der Weg wird bald zum Pfad und erreicht den Zaßprich. In dieser heute größten Bucht der Talsperre stand einst eine Mühle. Noch vor dem nächsten Abzweig befindet sich rechts vom Weg der kreisförmig mit Steinen gefasste Karl-Friedrich-Platz. Er bietet noch mal Aussicht auf die Staumauer.

18 Meter hohe Streichholzbrücke

Wir gehen dann alsbald links mit dem „Grünen Strich“ auf dem Höhenweg weiter. Der Wanderweg ist hier identisch mit der ehemaligen Trasse einer Bahnstrecke, die zum Transport der Baustoffe für die Staumauer der Talsperre Klingenberg diente. So wird die 18 Meter hohe Streichholzbrücke erreicht. In den Jahren 1910/11 entstand das Bauwerk zunächst als Holzbrücke. Das erklärt ihren ungewöhnlichen Namen. 1924 wurde die Streichholzbrücke im Zuge des Straßenbaus dann als Eisenbetonbrücke ausgeführt. Wir steigen hier hinab in den Langen Grund und folgen nun wieder dem Verlauf des Hans-Poelzig-Rundweges. Dieser erreicht in der Nähe des Ausgangspunktes das Weißeritztal. Nach reichlichen zwölf Kilometern ist diese Wandertour absolviert.

Hinweise: Öffnung von Gaststätten richtet sich nach den Coronavorgaben! Auf der Strecke gab es zuletzt Beeinträchtigungen wegen notwendiger Waldpflegarbeiten, zudem für Radfahrer ungeeignet; Waldschänke Di./Mi. Ruhetag; Wanderkarte Sachsen, Blatt 31, Tharandter Wald (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/ 82 830 oder Wanderkarte Nr. 04, Weißeritztäler/Tharandter Wald von Sachsen Kartographie GmbH Dresden VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55

Von Frank Wehrmeister