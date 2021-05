DNN-Wandervorschlag: ​In luftiger Höhe rund um Weifa

Steinigtwolmsdorf

Weifa ist bereits seit den 1830er Jahren Erholungsort. Das Dorf weist etwa 60 Umgebindehäuser auf, wie sie so typisch für die Oberlausitz sind. Wir starten vom Parkplatz nahe der Gaststätte „Keglerstübl“ zu einer etwa elf Kilometer langen Wanderung.

Der „Grüne Punkt“ führt auf einem befestigten Fahrweg bei schöner Aussicht zum Wald. Dort treffen wir auf den Grenzweg („Roter Strich“) und gehen links. Am Weg steht ein Erinnerungsstein an den Arbeitsdienst in den 1930er Jahren während der NS-Zeit.

Später teilt sich der Rundweg in zwei Routen. Wir gehen rechts ins Folgental und überqueren das Waldwasser. Ein Stück links neben der nahen Obstplantage grüßt der „Grüne Punkt“ im Großformat vom Waldrand gegenüber. Dort führt der Weg am Rande des Tales durch den Wald. In Kürze ist rechter Hand ein Abstecher zu einer mit Steinwällen umfriedeten Fläche möglich (Infotafel!). Weiter oben treffen die beiden Routen an einer Schutzhütte wieder aufeinander. Kurz vor Weifa biegen wir rechts in die Straße nach Schirgiswalde ein und verlassen diese am steinernen Wegweiser mit dem Abzweig des Kirchsteiges in Richtung Wilthen.

Vorbei an der Schurigbaude

Am Waldrand halten wir uns gleich rechts und folgen dem „Grünen Punkt“ bis zu einer Wegkreuzung. Hier treffen wir auf den „Großen Rundweg Wilthen“ (Markierung „Roter Kreis“). Wir biegen links ab und wandern zur Weifaer Höhe, dem mit 504 Metern ü. N. N. höchsten Punkt dieser Tour. Ein Berggasthaus wurde 1927 errichtet und nach seinem Erbauer auch Schurigbaude genannt. Zu DDR-Zeiten Betriebsferienheim, ist das Haus heute in Privathand und nicht zugänglich. Wir gehen rechts an dem weitläufigen Anwesen vorbei und können in Kürze geradewegs einen Abstecher zum „Rundblick“ unternehmen, um die Aussicht zu genießen. Zurück auf dem Rundweg, laufen wir mehrfach die Richtung wechselnd bis zu einer großen Kreuzung am Dahrner Berg. Das hiesige Waldgebiet ist zugleich der größte zusammenhängende Buchenbestand in der Oberlausitz.

Der Weg ist nun auch mit dem „Pumphutsteig“ identisch. „Hexenmeister“ Martin Pumphut ist eine regional bekannte Sagengestalt. Während der „Grüne Punkt“ links abbiegt, wandern wir auf dem Rundweg „Roter Kreis“ weiter, dürfen dann jedoch den Abzweig links auf einen Zuweg zum „Grünen Strich“ nicht verpassen und erreichen so einen breiten Waldweg. Diesen gehen wir rechts. Wir passieren einen originellen steinernen Wegweiser und biegen einige hundert Meter weiter, etwa in Höhe eines großen Felsblockes, scharf links ab. In der Nähe des Waldrandes mündet der „Grüne Strich“ auf den Ringenhainer Rundweg, auf dem wir nach links weitergehen und den Wald verlassen (Gelber Strich). In einer Senke überqueren wir ein Bächlein und finden über einen Wiesenweg wieder Anschluss an den Weifaer Rundweg. Wir wandern über eine Kuppe und biegen links ab zu einem Aussichtspunkt. Von hier sind es nur wenige Schritte bis Weifa. Über „Kammweg“ und „Wiesenstraße“ gelangen wir in die Ortsmitte, wo seit 2019 auch ein Lehrpfad zur Ortsgeschichte beginnt.

Hinweise: Infotafel zum Lehrpfad zur Ortsgeschichte mit Flyerbox am Kreuzungsbereich der Hauptstraße nahe Feuerwehr und Dorfgemeinschaftszentrum „Erbgericht“; Wanderkarte Sachsen, Blatt 48, Lausitzer Bergland / Bautzen, Wilthen (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0

Von Frank Wehrmeister