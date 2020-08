DNN-Wandervorschlag: Einmal rund um Bärenstein

Bärenstein

Treffpunkt für diese sehr aussichtsreichen zwölf Wanderkilometer ist der Haltepunkt Bärenstein der Müglitztalbahn. Wir laufen am historischen Bahnhofsgebäude vorbei und biegen rechts in die Bahnhofstraße ein, die hinauf in den Ortskern führt (Gelber Punkt).

An der unverbauten Trebnitz entlang

Bärenstein entstand aus dem Zusammenschluss von Schloss, Dorf und Stadt und gehört heute zur Stadt Altenberg. Das Dorf wurde 1294 erstmals urkundlich erwähnt. An der Kirche vorbei steigen wir bis zum historischen Marktplatz auf. Seit der Gründung durch Hans von Bernstein im Jahre 1501 blieb die Entwicklung der Stadt Bärenstein im Ansatz stecken. Auf dem Markt kündet noch eine Postdistanzsäule von 1734 von regem Verkehr.

Jetzt gibt ein Gelber Strich die Richtung vor. Wir laufen die Straße „Kalkberg“ vom Markt talwärts und biegen hinter einer Garagengruppe links auf einen Weg ab, der an der Müglitztalstraße endet. Diese gehen wir flussabwärts. Hinter der Brücke können wir rechter Hand die Bahngleise überqueren und dann auf dem Liebenauer Weg aus dem Ort wandern.

Es geht recht steil bergan. Beim Blick zurück über die linke Schulter ist das auffällig weiße Schloss von Bärenstein zu sehen. Auf der Höhe oberhalb des Waldstückes treffen wir dann auf eine Straße. Wir laufen diese einige Meter weiter geradeaus. Kurz vor Liebenau finden wir links endlich den Zugang zum Wanderweg durch den Trebnitzgrund.

Zunächst folgen wir noch dem Lauf des Liebenauer Baches, der sich erst einige Gehminuten weiter mit dem Trebnitzbach vereint. Mit knapp zwölf Kilometern Länge gehört die Trebnitz zu den längsten unverbauten Bächen Sachsens. Die Landschaft am Unterlauf steht unter Naturschutz. Der Wanderweg im Talgrund führt leicht bergab. Wir überqueren die Landstraße zwischen Börnchen und Döbra.

Bald ist die Obere Trebnitzmühle erreicht. Hier befindet sich eine Ferienunterkunft. Die Untere Trebnitzmühle ist hingegen ruinös. Wir biegen wenige Schritte weiter links über eine Holzbrücke auf den Wanderweg nach Dittersdorf ab (Grüner Strich). Am Rande der Wiesen oberhalb des Talgrundes war dieser Weg zuletzt arg überwuchert. Wir halten uns weitgehend am Waldrand und können in Sichtweite des großen Landwirtschaftsbetriebes dann links auf einen Feldweg ausweichen, der ebenfalls auf einen über die Höhe vor Dittersdorf verlaufenden Wirtschaftsweg mündet. Wir gehen diesen nach links und erreichen kurz vor Börnchen die Straße.

In Börnchen lädt der Landgasthof direkt an der Kreuzung zur einzigen lohnenswerten Rast des Tages. Wir verlassen den Ort dann mit der Straße nach Bärenstein, gehen aber am Ortsausgang geradeaus weiter und genießen die schöne Aussicht auf den Geisingberg.

Talwärts besteht wieder Anschluss an den Wanderweg „Grüner Strich“, dem wir links folgen. Wir erreichen schließlich die Müglitz, gehen kurz flussaufwärts und gelangen über eine Holzbrücke wieder in die Nähe des Bahnhaltepunktes.

Hinweis: Wanderkarte Sachsen, Blatt 38, Osterzgebirge/ Altenberg, Geising (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0); VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister