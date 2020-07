DNN-Wandervorschlag: Durch die Höckendorfer Heide bis nach Ruppendorf

Höckendorf

Treffpunkt für eine gut 13 Kilometer lange Wanderung ist heute der Marktplatz in Höckendorf am Schenkberg. Gegenüber dem Gasthof „Zum Erbgericht“ befindet sich die alte Hofschmiede mit dem Heimatmuseum. Die nahe Dorfkirche gehört zu den einhundert ältesten in Deutschland.

Bevor wir dem „Grünen Strich“ folgen, lädt der Tiergarten Höckendorfer Heide zu einem Besuch ein. Er widmet sich u. a. der Bewahrung vom Aussterben bedrohter einheimischer Haustierrassen wie Wollschweine, Walliser Schwarzhalsziegen oder Vierhornschafe. Noch vor dem Hauptgelände sind gleich oberhalb des Marktes einige Volieren sowie ein „tierisches Labyrinth“ zu besichtigen. Der Eintritt ist überall frei.

Östlich des Tiergartens erstrecken sich die bewaldeten Sandsteininseln der Höckendorfer und der Paulsdorfer Heide. Wir erreichen den Waldrand an einem Spielplatz, der zugleich Infopunkt des Energie-Erlebnispfades ist. An der Weggabelung folgen wir links dem L-Weg über die Höhe bis nach Paulshain. Am oberen Ortsrand übernimmt hier der „Grüne Punkt“ die Führung.

Schöne Aussicht auf das Erzgebirgsvorland

Es geht über die Straße hinweg und rechts an einigen Sandsteinformationen vorbei, die in der Paulsdorfer Heide recht markant hervortreten. Nach einigen hundert Metern am Waldrand biegt der Wanderweg links ab und führt zu einer Kreuzung im Wald, wo wir rechts gehen. Schließlich erreichen wir wieder freies Feld und laufen direkt am Waldrand weiter. Erst geradeaus, später nach links, bis wir auf einen breiten Fahrweg treffen.

Hier biegen wir nun rechts in den Schwarzbusch ab (Richtung Reichstädt). Diesen durchwandern wir geradewegs. Dabei überqueren wir die S190.

Am oberen Ende dieses Waldgebietes hat man eine schöne Aussicht auf das Erzgebirgsvorland. Wir gehen nun kurz rechts am Waldrand entlang und sogleich wieder schräg in den Schwarzbusch hinein. Der Weg mündet auf einen breiten Wirtschaftsweg, der nach Ruppendorf führt. Der Ort wird am Tierfutterbetrieb erreicht.

Wir überqueren die Straße nach Beerwalde und biegen wenige Schritte weiter rechts auf den Marktweg ab. Vom Wegweiser in der Nähe der Schule ist ein kurzer Abstecher zu empfehlen. Denn an der Straße nach Beerwalde steht das Wahrzeichen des Ortes: Von einer alten Wasserburg blieb ein Turm von sechs Meter Durchmesser und zwölf Meter Höhe erhalten. Auch die schmucke Dorfkirche verdient Beachtung.

Die Wanderroute führt dann um das Schulgelände herum zur Dorfstraße, mit der Brücke über den Höckenbach hinweg und weiter geradeaus wieder hinauf in die Höckendorfer Heide.

Hier gehen wir sofort links! Gleich oberhalb des aussichtsreichen Rastplatzes schlängelt sich unweit vom Waldrand ein schöner (Rund-)Weg durch die Höckendorfer Heide, der schließlich wieder den bekannten Spielplatz erreicht. Wir gehen nunmehr geradeaus weiter, an der Waldseite des Damwildgeheges entlang und erreichen über Stufen ein kleines Tal, wo wir links zum Ausgangspunkt gelangen.

Hinweise: Im direkten Umfeld des „Erbgerichts“ stehen Parkplätze zur Verfügung. Heimatmuseum, geöffnet Mai bis September Sa., So. und an Feiertagen 14.30-17.30 Uhr; Wanderkarte Sachsen, Blatt 31, Tharandter Wald (Vertrieb durch Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. (0351) 8283-0) oder Wander- und Radwanderkarte Nr. 4, Weißeritztäler/Tharandter Wald, von Sachsen Kartographie GmbH; VVO-Hotline: 0351/852 65 55

Von Frank Wehrmeister