DNN-Wandervorschlag: Durch die Georgewitzer Skala zum Löbauer Berg

Löbau

Vom Bahnhof der Stadt Löbau folgen wir zu Beginn dieser 16 Wanderkilometer zunächst links herum der Görlitzer Straße unter der Bahnstrecke hindurch und nehmen die Spur der Markierung „Roter Strich“ auf. Kurz vor der B 6 gehen wir endlich rechts zum Ortsausgang und überqueren die Bundesstraße direkt vor der Brücke über das Löbauer Wasser. Der Wanderweg folgt nun dem Flusslauf in Richtung Georgewitz.

Landwirt ohne Sinn für Wanderwege

Etwa auf halber Strecke treffen wir auf eine schmale Straße. Im Ort überqueren wir das Löbauer Wasser und wandern gleich links in das Naturschutzgebiet „Georgewitzer Skala“ hinein. Auf einer Länge von etwa anderthalb Kilometern hat das Flüsschen ein tief eingeschnittenes Felsental geschaffen. Skala ist die slawische Bezeichnung für Fels. Diese Form eines Durchbruchstals ist in der Oberlausitz häufiger anzutreffen.

Der Wanderweg „Roter Strich“ führt flussabwärts entsprechend am steilen Hang entlang. Wendepunkt ist die historische „Gemauerte Mühle“. Marschall Gebhard Leberecht von Blücher, der hier 1813 ein Feldlager im Kampf gegen Napoleon errichtete, soll im Mai 1813 kurz in der Mühle gewohnt haben. Wir steigen ein paar Stufen hinauf und laufen hinter dem Pavillon weiter (Gelber Strich). Eine Zeit lang geht es direkt am Fluss entlang. Dann klettern wir hinauf zum Waldrand. Die letzten Schritte zur Straße könnten schwierig sein: Der hiesige Landwirt ist offenbar kein großer Freund der Wanderer und trennt sein Weideland gleich samt Weg ab.

Auf der nahen Straße geht es in den Ort zurück und von dem schon bekannten Abzweig weiter mit dem „Gelben Strich“ ins freie Feld. In Wendisch Cunnersdorf überqueren wird erst die B 6, dann die Bahnlinie nach Görlitz und gehen rechts. Wir wandern nun dem bewaldeten Doppelgipfel von Schafberg und Löbauer Berg entgegen. Den Schafberg krönt ein 162 Meter hoher Sendeturm. Der „Blaue Punkt“ erreicht Wendisch Paulsdorf und verlässt den Ort wieder. Im Wald laufen wir später auf dem Rinnelbrunnenweg weiter, biegen jedoch alsbald rechts auf den steilen Weg „Grüner Punkt“ ab. Dieser führt über den Grenzweg zu den Felsen mit Namen „Geldkeller“ auf dem Schafberg sowie zu den Resten eines alten Ringwalles. Von der Aussicht an der „Oskar-Rolle-Bank“ erreichen wir nach kurzer Wanderung auf einem Lehrpfad die Prinzenstufen zum Gipfel des Löbauer Berges.

Der vollständig gusseiserne König-Friedrich-August Aussichtsturm in 448 Meter Höhe ist ein Wahrzeichen der Stadt. Im Jahre 1854 konnte er eingeweiht werden, nachdem der Bäckermeister Bretschneider die Finanzierung des Baus auf eigene Kosten übernommen hatte. Auf der obersten der drei Aussichtsetagen befindet sich der Wanderer in einer Höhe von 28 Metern über dem Boden und hat grandiose Rundumsicht. Links von der Turmgaststätte führt der „Rote Strich“ bergab. Durch den Friedenshain gelangen wir an den Rand des Geländes der Landesgartenschau 2012 und laufen auf der Brunnenstraße am ehemaligen König-Albert-Bad vorbei in die Innenstadt hinauf. Sehenswert sind unter anderem das Rathaus und die Nikolaikirche.

Hinweise: Wanderkarte Sachsen, Blatt 49, Lausitzer Bergland, Löbau (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/8283-0); VVO-Hotline: 0351/8526555

Von Frank Wehrmeister