​DNN-Wandervorschlag: Durch den Paulinengrund zur Balzhütte in der Böhmischen Schweiz

Jetrichovice

Knapp 16 Wanderkilometer auf den zum Teil sehr einsamen Wegen der Böhmischen Schweiz sind heute zu absolvieren. Wir parken im Zentrum vom Jetrichovice (Dittersbach). Dann folgen wir zunächst dem „Grünen Strich“ mit der Straße in Richtung Všemily (Schemmel) den Berg hinauf und laufen am Grieselkreuz vorbei über die Höhe zum Pavlínino údolí ( Paulinengrund). Der „Rote Strich“ führt am Lauf der Chribská Kamenice (Kreibitzbach) flussaufwärts durch ein malerisches Felsental. Wir überqueren den Bach mehrfach und wandern zum Teil am steilen Felsenhang entlang. Schließlich treffen wir auf den „Blauen Strich“.

Es geht nun bergan und hinaus in die freie Landschaft bis zur Dorfstraße in Rynartice (Rennersdorf). Hier gehen wir rechts und folgen dem „Blauen Strich“, der auf der Kuppe links abbiegt und um den Kreuzberg herum führt. Dieser bietet übrigens eine ganz hervorragende Aussicht ins Lausitzer Gebirge. Ein zusätzlicher Abstecher lohnt sich! Besonders markante Erhebungen sind der 736 Meter hohe Studenec (Kaltenberg) und der 619 Meter hohe Ružovský vrch ( Rosenberg). Der Wanderweg führt ein Stück durch freie Landschaft und hinter dem Kreuzberg rechts neben einem einsamen Haus wieder in den Wald hinein.

Jagdunterkunft der Familie Fürst Kinsky

Nun folgen wir der Markierung aufmerksam auf einer abwechslungsreichen Waldroute. Später zweigt links der Neue Weg („Gelber Strich“) ab. Wenige Meter weiter geradeaus, nach kurzem Anstieg, gehen wir rechts durch ein kleines Tal und erreichen danach eine freie Fläche. Ziel ist nun Na Tokáni, die Balzhütte. Eine schmale Straße führt hin. Die Gebäude in Holzbauweise waren einst beliebte Jagdunterkunft für die Familie Fürst Kinsky und deren in- und ausländische Gäste. Heute können Wandersleute fernab von Ortschaften einkehren.

Auf dem Rückweg gehen wir ein Stück auf bekannter Strecke zurück und verbleiben beim Abzweig des „Blauen Strichs“ vorerst auf dem breiten, gelb markierten Budersdorfer Weg bis zur Kreuzung mit dem „Roten Strich“. Hier lohnt rechts der Abstecher zum 486 hohen Rudolfstein, der seinen Namen Rudolf Fürst Kinsky (1802 bis 1836) verdankt. Er ließ in der Böhmischen Schweiz rund um Dittersbach die Felsenwelt zugänglich machen. Vom hohen Fels mit Schutzhütte bietet sich nach kurzer abenteuerlicher Klettertour eine herrliche Rundumsicht.

Nun wandern wir mit dem „Roten Strich“ in Richtung Jetrichovice. Wir erreichen den Abzweig zur Wilheminenwand. Wilhelmine war die Frau des Fürsten. Von Aussichtspunkt ist der benachbarte Marienfelsen gut zu sehen, den wir nun auch ansteuern. Zuvor geht es noch einmal ein Stück hinab ins Tal. Ein großer Felsenüberhang wird Balzers Lager genannt und diente früher wohl als Treffpunkt der Jäger. Auf den Marienfelsen führen steile Treppen hinauf. Er ist nach der Fürstin Marie Kinsky benannt. Auf dem spitzen Gipfel thront ebenfalls eine Hütte, diese war jedoch zuletzt gesperrt. Zum Ausgangsort wandern wir dann auf steilen Wegen vorbei am Rabensteinmassiv talwärts.

Hinweise: Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regelungen für Touren nach Tschechien! Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text zum Teil auf die tschechische Bezeichnung verzichtet; An- und Abreise mit dem Auto über die Grenze in Hřensko; Wanderkarten „Böhmische Schweiz (1 : 40 000), Schneeberg - Prebischtor - Hohenleipa – Balzhütte“ sowie „ Balzhütte / Na Tokání (1 : 10 000), Rudolfstein - Marienfelsen – Dittersbach“ von Rolf Böhm; Karte Nr. 92, Hintere Sächsische Schweiz von Sachsen Kartographie GmbH Dresden; Wander- und Radwanderkarte Nr. 73, Oberlausitzer Bergland und Böhmische Schweiz vom Verlag Dr. Andrea Barthel; Verlauf „Blauer Strich“ am Kreuzberg weicht vom Karteneintrag ab; VVO- Hotline: 0351/852 65 55.

Von Frank Wehrmeister