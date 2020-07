DNN-Wandervorschlag: Durch das sächsische Burgenland ins Kloster Buch

Großweitzschen

Ausgangsort dieser Tour ist Westewitz, ein Ortsteil der Gemeinde Großweitzschen im Landkreis Mittelsachsen. Von der Bahnstation Westewitz-Hochweitzschen laufen wir auf dem Bahnhofweg bis zum Waldrand und gehen oberhalb der beiden großen Wohnblöcke links. Der bequeme Weg führt in etwa parallel zur Bahnlinie und mündet in Scheergrund auf eine Straße. Diese laufen wir geradeaus, vorbei am hübsch restaurierten Bahnhofsgebäude Klosterbuch.

Klostergründung 1192

Der nächsten abzweigenden Straße folgen wir nur wenige Meter und wandern dann links auf dem Rundweg Nr. 4 durch einen schönen Laubwald weiter. Eine weitere Nebenstraße wird schräg überquert. Gleich gabelt sich der Weg.

Anzeige

Wir gehen links und treffen nach kurzer Wanderung auf den Riedelsteig. Vorbei an Gartenland erreichen wir erneut die Bahnlinie. Der direkte Weg ist gekappt. Wir nutzen den nächsten Bahnübergang: Die nahe Straße erreicht dann nach zwei Kurven Klosterbuch. Der Ort mit dem ehemaligen Zisterzienserkloster wird auf drei Seiten von der Mulde eingeschlossen. Das Kloster wurde 1192 auf Initiative des Burggrafen Heinrich I. von Leisnig gegründet. Von ihm gingen keine weiteren Neugründungen aus. Im Jahre 1525 starb der letzte Abt und das Kloster wurde aufgelöst.

Weitere DNN+ Artikel

Es folgten Jahrhunderte landwirtschaftlicher Nutzung. Die Bausubstanz der Anlage verfiel. Das Kapitelhaus und das Wohnhaus des Abtes mit der Krankenkapelle sind erhalten. Die heutige Kirche wurde im 17. Jahrhundert aus den Resten der Klosterkirche errichtet. Mit Mitteln der Denkmalpflege wurden nach 1990 wichtige Sicherungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt. Einen herben Rückschlag brachte das Hochwasser 2002. Klosterbuch versank regelrecht in den Fluten.

Nach dem Besuch der Klosteranlagen überqueren wir die Muldenbrücke und biegen auf der anderen Flussseite sofort links ab. Auf dem steilen Klostersteig wandern wir hinauf in das NSG „Maylust“. Vom Wettinstein aus können wir einen dem steilen Hang vorgelagerten Aussichtspunkt erreichen.

Weitere DNN-Wanderungen

Auf dem Rückweg von dort gehen wir nur ein paar Stufen hinab, um sogleich links dem Weg direkt am Hang zu folgen. Wir erreichen später eine zweite Aussicht mit schönem Blick auf Kloster Buch. Von hier steigen wir eine lange Treppe zum Wanderweg mit dem „Roten Strich“ hinauf, dem wir nun folgen.

Erst am Waldrand vor der weiten Muldenaue entscheiden wir uns für den Lutherweg. Dieser biegt am nächsten Abzweig rechts ab und führt auf einem schmalen Asphaltband in Richtung Westewitz. Wir erreichen das sehenswerte Hochwehr für das Wasserkraftwerk im Scheergrund.

Es wurde 1923 bis 1925 erbaut und ist mit einer Spannweite von 53 Metern, davon 40 Meter über der Mulde, das größte überdachte Hochwehr Europas. Von hier wandern wir weiter flussaufwärts und überqueren den angestauten Fluss kurz vor Westewitz. Der Lutherweg führt zum Ausgangpunkt, der nach knapp 13 Kilometern erreicht ist.

Hinweise: Anreise mit Auto über A14, AS Döbeln-Nord; Radwander- und Wanderkarte Nr. 030, Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung vom Verlag Dr. Andreas Barthel; Wanderkarte Sachsen, Blatt 19, Döbeln/ Waldheim/ Leisnig von 1994 ggf. noch im Antiquariat erhältlich; www.klosterbuch.de: Öffnungszeiten der Klosteranlage Mo. bis Fr. 10 bis 14.30 Uhr; Sa., So., Feiertage: 13 bis 16.30 Uhr; VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55.

Von Frank Wehrmeister