DNN-Wandervorschlag: ​Auf dem Höhenwanderweg um Waldheim

Waldheim

Ausgangspunkt dieser gut 13 Kilometer langen Wanderung mit dem „Gelben Strich“ ist das Rathaus in Waldheim, ein grandioser Jugendstilbau unmittelbar an der Zschopau. Wir überqueren die 1713 von Pöppelmann errichtete Brücke und laufen ein Stück die Mittweidaer Straße entlang bis zum Abzweig der Härtelstraße, wo die Route durch ein Portal und über einen Treppenaufgang führt. Vom Rondell wandern wir weiter über das ehemalige Anschlussgleis der Kriebethaler Papierfabrik und erreichen die Schillerhöhe. Von der benachbarten Carolahöhe führen 232 Stufen wieder hinab zur Mittweidaer Straße.

Die größte Trockenstützmauer Europas

Wir laufen unter dem großen Gerüstpfeilerviadukt hindurch zum Heiligenborner Viadukt. Unscheinbare Tafeln informieren über die Geschichte dieser Bauwerke. Rechter Hand erreichen wir das idyllische Tal mit dem Namen „Sauergras“. Wieder in Waldheim, überqueren wir die Vogtstraße und biegen weiter oben links in die Hauptstraße ein. Diese verlassen wir am Spielplatz nach rechts. Von der Brücke über die Ortsumgehungsstraße sehen wir den doppelstöckigen Diedenhainer Viadukt. Der Weg dorthin führt an der Gaststätte „Waldfrieden“ vorbei. Hinter der großen Brücke gehen wir links, überqueren Fluss und Mühlgraben mit der Straße.

Die Bahnstrecke verläuft hier oberhalb der größten Trockenstützmauer Europas. Ihre Baukosten und auch die für sechs Viadukte brachten die private Eisenbahngesellschaft seinerzeit in Finanznot und dem Streckenabschnitt den Beinamen „Bankrottmeile“ ein. Auf einem Wiesenweg am Fluss geht es in den Wald und dort hinauf zu den Aussichtspunkten „Spitzberg“ und „Kreuzfelsen“. Den Blick auf Waldheim dominiert die JVA auf dem Gelände des früheren Klosters, welches im 16. Jahrhundert zum Jagdschloss umgebaut wurde. August der Starke ließ daraus ein Zucht-, Armen und Waisenhaus erwachsen.

Hinter der Straße nach Meinsberg wandern wir zur Alberthöhe und folgend über eine Brücke in der tiefen Wolfskehle erneut bergan. Dabei ist genau auf die Markierung zu achten, da es hier zahlreiche weitere Wege gibt. Im Tal treffen wir später auf die Gebersbacher Straße. Diese überqueren wir in Kürze. Nach der Bachbrücke geht es rechts einen Wiesenweg hinauf. In der Siedlung biegen wir bergan in die Massaneier Straße ein. Nach etwa 200 Metern dürfen wir rechts den Abzweig Richtung Lutherhöhe nicht verpassen. Über Stufen erreichen wir von dort oben dann die Straße „Breitenberg“ und gehen diese rechts. Aus dem Morteltal folgen wir später der Hangstraße bis zur Hainichenerstraße. Links geht es zum bewaldeten Wachberg. In 264 Meter Höhe ü. N. N. steht ein 20 Meter hoher Aussichtsturm. Durch eine Gartenanlage erreichen wir eine Straße und laufen rechts zur „Goldenen Höhe“.

Am steilen Hang des Zschopautales steigen wir über Stufen und Serpentinen hinab ins Tal zur Kriebsteiner Straße. Flussabwärts wandern wir zur Stadt und biegen links auf den Oberwerder ab. Mit Blick auf das Rathaus sind wir in Kürze am Ausgangspunkt zwischen Ober- und Niedermarkt.

Radwander- und Wanderkarte Nr. 030, Döbeln, Nossen, Triebischtal und Umgebung vom Verlag Dr. Andreas Barthel; Sehr hilfreich: waldheim-kalender.de/wanderflyer.pdf; Für den Besuch des Wachbergturmes muss man sich den Schlüssel organisieren: stadt-waldheim.de/portal/seiten/wachbergturm-900000075-26400.html; Waldheim liegt an der Bahnstrecke Riesa–Chemnitz; VVO-Hotline: 0351 8 52 65 55

Von Frank Wehrmeister