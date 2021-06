DNN-Wandertipp: Zum Turm von Böhrigen und ins Striegistal 

Striegistal

Heute starten wir zu einer insgesamt ca. 15 Kilometer langen Wanderung an der Roßweiner Straße in Böhrigen, einem Ortsteil der mittelsächsischen Gemeinde Striegistal. Zu Beginn oder am Ende der Tour steht der Besuch des Aussichtsturmes auf dem Programm. Der ausgewiesene Rundkurs folgt zuerst der Roßweiner Straße und biegt in die Feldstraße ab. An deren oberen Ende beginnt ein Pflasterweg, der direkt zu dem auffällig schlanken Aussichtsturm führt.

120. Turm-Jubiläum

Diesen ließ der Böhrigener Textilfabrikant Carl Gustav Leonhardt 1890/91 in Ziegelbauweise errichten. Nachdem das Bauwerk in den 1970er Jahren wegen Baufälligkeit gesperrt worden war, verfiel es. Am 2. Juli 2011 konnte der Turm dank der Initiative eines Fördervereins zum 120. Jubiläum erneut feierlich eingeweiht werden. Zu der 26 Meter hohen Aussicht führen 142 schmale Holzstufen. Zurück in den Ort geht es zunächst über das angrenzende Feld.

Zu Beginn der größeren Runde wandern wir nach dem Überqueren der Striegisbrücke links die Waldstraße entlang und im Wald an der Weggabelung vor dem Anstieg links. Bald besteht Anschluss an die örtlichen Wanderwege. Wir folgen der mit einem „Blauen Wimpel“ markierten Route zum Hohen Stein. Dieser erhebt sich schroff über die Striegis. Die Aussicht ist sicher besser, wenn in der kalten Jahreszeit das Laub an den Bäumen fehlt.

Rittergut, Sägewerk und eine alte Bahnstrecke

Mit dieser Sondermarkierung treffen wir schließlich in der Nähe eines Wanderparklatzes auf die Route „Roter Strich“. Wir gehen nur wenige Meter rechts und biegen gleich mit dem „Roten Wimpel“ zur Otterbergaussicht ab. Diese liegt etwas links vom Hauptweg. Weiter auf der Höhe wandernd dürfen wir später den Abzweig nicht verpassen, der zur Berbersdorfer Straße hinab führt und über den Dorfbach hinweg den Hang gegenüber gleich wieder hinauf. In der Nähe des Eichberges befindet sich der kleine Waldfriedhof der ehemaligen Rittergutsfamilie von Beschwitz. Weiter geht’s an der Ortschaft Arnsdorf und dem kaum noch erkennbaren ehemaligen Rittergutsgelände vorbei. Durch freie Landschaft führt ein gepflasterter Weg an einer schönen alten Eiche vorüber und hinab zum früheren Sägewerk Arnsdorf in das Tal der Kleinen Striegis. Den Fluss überqueren wir vor dem ehemaligen Bahnwärterhaus.

Die Strecke von Hainichen nach Roßwein besteht nicht mehr. In Nachbarschaft des Waldhauses „Kalkbrüche“ (Gaststätte) sind die tiefen aufgelassenen Kalklöcher sehenswert. Direkt vor dem Grundstück führt links ein Weg an die Kleine Striegis. Wir wandern nun endlich mal direkt am Bach entlang bis zum Zusammenflusses der Großen und der Kleinen Striegis. Von hier aus führt die heutige Tour am Museumsbahnhof Berbersdorf vorbei. Mit dem Wanderweg „Roter Strich“ laufen wir dann auf bequemer Strecke wieder in Richtung Böhrigen.

Hinweise: Wander- und Radwanderkarte Klosterbezirk Altzella - Freiberger Land - Augustusburger Land von Sachsen Kartographie; Anreise mit dem PKW derzeit mit Staugefahr über die A 4, Abfahrt Berbersdorf, weiter Richtung Roßwein bis Etzdorf, dann Böhrigen; Parkplatz Nähe Striegisbrücke; www.aussichtsturm-striegistal.de; Aussichtsturm im Regelfall an Wochenenden u. Feiertagen von April bis September 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Oktober 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, 15. Juni bis 15. September täglich bis 18 Uhr; VVO-Hotline: 0351 8 52 65 55

Von Frank Wehrmeister