DNN-Wandertipp: Über den Rugiswalder Weg zum Balkon von Neustadt

Vom Bahnhof in Neustadt ( Sachsen) starten wir zu einer reichlich zwölf Kilometer langen Tour. Wir folgen dem „Gelben Strich“ vom Bahnhofsausgang rechter Hand über die Wilhelm-Külz-Straße und biegen dann rechts auf die Struvestraße ab. Der Rugiswalder Weg führt schließlich aus der Stadt hinaus und am Badesee vorbei. Wir überqueren die Kirschallee und folgen dem mit Gras bewachsenen Lindenweg über die Staatsstraße nach Sebnitz hinweg.

Ein eindrucksvoller Bergrücken

Im Wald geht es deutlich bergan. Wir erreichen durch Wiesen und Felder den kleinen Ort Rugiswalde. Die Gegend hier wird von den Einheimischen auch für den Wintersport vor der eigenen Haustür genutzt. Oberhalb des Dorfes kreuzen wir erneut die Straße nach Sebnitz. Dahinter wartet ein weiterer Anstieg. Der aussichtsreiche Weg führt überwiegend am Waldrand entlang. Vom Eintritt in den Wald sind es nur noch wenige Schritte zum höchsten Punkt der Tour. Der 538 Meter hohe Unger bildet einen eindrucksvollen Bergrücken und gehört geologisch noch zum Lausitzer Granitmassiv. Ein Denkstein erinnert an den Neustädter Julius Missbach (1831–1896), dem u. a. die Erschließung des Berges zu verdanken ist. Im Berggasthaus kann eingekehrt werden. Im Jahre 1885 wurde der 18 Meter hohe steinerne Aussichtturm erbaut. Dieser bekam zu DDR-Zeiten eine schmucklose „Betonkrone“ aufgesetzt, um die bereits von Johann Leberecht Götzinger (1758–1818) gelobte Aussicht über die nunmehr hohen Buchen hinweg auch weiterhin zu gewährleisten. Der Zugang zum Turm ist aus Sicherheitsgründen schon längere Zeit nicht möglich, vielleicht ist es im Spätsommer 2020 wieder soweit…

Aussichtsturm auf dem Hausberg

Wir folgen nun einige Meter dem „Grünen Strich“ auf der Zufahrtstraße. Vom nahen Funkturm wandern wir links auf dem markierten Lehrpfad weiter, dessen Verlauf nun weitgehend mit dem Kammweg identisch ist. Er kreuzt noch zweimal die Ungerzufahrt. Vom Waldrand oberhalb des Ortes Krumhermsdorf bietet sich alsbald ein herrlicher Fernblick. An der nahen Bushaltestelle hilft dann wieder der „Gelbe Strich“ bei der Orientierung: Wir gehen am Abzweig zum Ortsteil Neuhäuser rechter Hand direkt in den Wald hinein und laufen durch den Stadtwald in Richtung Neustadt. Kurz vor der Hohnsteiner Straße sollten wir links noch den Abstecher zu Elsas Ruh unternehmen (Hinweisschild), um auch diesen Ausblick zu genießen. Zurück am Abzweig folgen wir dem Wanderweg weiter bis einer Schutzhütte und steigen rechts hinauf zur Götzingerhöhe.

Der 425 Meter hohe Hausberg der Neustädter trägt völlig zu Recht den Beinamen „Balkon von Neustadt“. Der 24 Meter hohe Aussichtsturm aus Stahl steht hier seit 1883. Der Namensgeber der Höhe wurde vor allem mit seinen Beschreibungen der Sächsischen Schweiz berühmt und war u. a Pfarrer in Neustadt. Auf dem bequemen Promenadenweg geht es schließlich zurück in die nahe Stadt.

Hinweis: Wanderkarte von Sachsen, Blatt 42, Bischofswerda, Neustadt in Sachsen, Stolpen (Vertrieb durch den Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, Tel. 0351/8283-0); VVO-Hotline: 0351/8526555; Beide Berggaststätten sind tgl. ab 11:00 Uhr geöffnet.

Von Frank Wehrmeister