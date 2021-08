DNN-Wandertipp: Rund um die Rochsburg bis zur Zwickauer Mulde

Lunzenau

Die Rochsburg thront einem Märchenschloss gleich auf einem hohen Felsen oberhalb der Zwickauer Mulde zwischen Penig und Lunzenau. Für die Schönheit von Schloss und Landschaft lohnt die etwas längere Anreise.

1000 Jahre europäische Mode

Gegründet wurde die Rochsburg im 12. Jahrhundert und 1195 erstmals urkundlich erwähnt. Bergfried, Palas und Teile der Ringmauer blieben aus dieser Zeit erhalten. Mitte des 17. Jahrhunderts ließ Christian von Schönburg vor dem Schloss einen Renaissancegarten mit Lusthaus anlegen. Interessant sind die verschiedenen Innenhöfe des Schlosses, der Wehrgang sowie die Schlosskapelle St. Anna. Das Museum beherbergt in mehreren Räumen, die im Stil von Barock-, Rokoko-, Empire- und Biedermeier eingerichtet sind, Stilmöbel aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts und die Ahnengalerie der Grafen von Schönburg.

Beim Besuch der Dauerausstellung „Kostüme aus zehn Jahrhunderten“ können Kostüme aus 1000 Jahren Entwicklung der europäischen Mode bestaunt werden. Sie enthalten Beispiele für die Bekleidung des Adels, des Bürgertums, der Handwerker sowie Bauern und wurden in sieben Jahren erforscht und in Handarbeit originalgetreu nachgenäht. Eine weitere Ausstellung widmet sich den natürlichen Baustoffen „Lehm, Schilf, Stein“.

„Über den Teich“ nach Amerika

Wer den Besuch mit einer ausgesprochen schönen Wanderung verbinden möchte, dem sei als Ausgangsort auch der Spielplatz ganz am Rande von Heiersdorf empfohlen, wo sich auch ein kleiner Wanderparkplatz befindet. Der „Grüne Strich“ weist von hier den Weg direkt in das felsige Tal des Brauselochbaches hinab bis zur Zwickauer Mulde. Hier gehen wir links und erreichen in einer der großen Flussschleifen die Hängebrücke Rochsburg. Wir wandern zunächst weiter flussaufwärts, passieren den mächtigen Kletterfelsen „Muldewand“ und nutzen erst die Brücke über dem Wehr bei Amerika zum Flussübergang. Der Name dieser im 19. Jahrhundert als Fabrikkolonie entstanden Ortschaft entsprang wohl dem Umstand, dass sie anfangs nur durch das Überqueren des Flusses Mulde erreichbar war, man also bildlich gesprochen „über den Teich“ musste – genau wie nach Amerika. Seit 1876 gab es auch die Bahnstation „Amerika“.

Wir folgen der Straße bergan und biegen am oberen Ortsrand rechts auf den Höhenwanderweg ab. Dieser führt am steilen Hang flussabwärts. Wegen einiger Forstarbeiten war die Wegführung zuletzt in der Nähe des Dorfes Rochsburg etwas schwierig. Im Ort führt die Route dann als Panoramaweg von der Bergstraße aus zwischen Grundstücken entlang. Über die derzeit stillgelegte Bahnstrecke hinweg erreichen wir den Aufstieg „Kellerberg“ zur Schloßstraße. Nach der Besichtigung der historischen Gemäuer und absehbar erfolgreicher Verführung zu einem Besuch in der Schokoladenmanufaktur „Choco Del Sol“ laufen wir wieder hinab zum Fluss. Wir nutzen die Hängebrücke und wandern links herum, vorbei an der Wanderkneipe „Manhattan-Ost“, folgen dann der bekannten Strecke zurück zum Ausgangspunkt. Dieser wird nach etwa 14 Kilometern erreicht.

Hinweise: Öffnungszeiten Museum Rochsburg von April bis Oktober täglich außer montags 10 bis 17 Uhr, November bis März täglich außer montags 10 bis 16 Uhr; Schokoladenmanufaktur „Choco Del Sol“, Wochenende und Feiertage von 10 bis 17 Uhr;

Wanderkarte Nr. 038, Rochlitzer Muldental und Umgebung 1:35.000 vom Dr. Barthel Verlag; Wanderkarte von Sachsen, Blatt 9, Rochlitz, Penig, Burgstädt von 1998, mit Glück leider nur noch im Antiquarat verfügbar; schnellste PKW-Anreiseroute auf A4 Richtung Chemnitz; VVO-Hotline: 0351/852 65 55.

Von Frank Wehrmeister