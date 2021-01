DNN-Wandertipp: Panoramablick vom Rathmannsdorfer Aussichtsturm

Bad Schandau

Im Jahre 2017 konnte der Rathmannsdorfer Bürgermeister Hähnel auf einem exponierten Punkt einen neuen Aussichtsturm eröffnen. Denselben wollen wir auf unserer heutigen Rundwanderung einen Besuch abstatten.

Ausgangspunkt der Tour ist der Bad Schandauer Marktplatz. Wir nutzen von ihm aus die links bergan abgehende Marktstraße, um auf die Zaukenstraße zu kommen, in die wir mit der Markierung roter Punkt links einbiegen. An der Hohnsteiner Straße leitet uns dieselbe auf den Pferdesteig, der stetig hangaufwärts zur Rathmannsdorfer Höhe führt.

Erste Erwähnung im Jahr 1445

1445 wird der Ort erstmalig urkundlich erwähnt. Ursprünglich gehörte er zur Herrschaft Wildenstein, später zu Hohnstein. 1467 kaufte (!) die Stadt Schandau die Herrschaft Prossen, zu der der Ort gehörte. Noch heute ist Rathmannsdorf ein Ortsteil von Bad Schandau. Die auf der Ebenheit in etwa 240 Metern Höhe liegende Siedlung gestattet einen schönen Blick auf die hintere Sächsische Schweiz und auf die linkselbischen Berge. Eine Panoramatafel vor der Ortschaft gibt eine Orientierungshilfe.

Jetzt können wir halb rechts an der Baumgruppe den neuen Aussichtsturm erkennen. 30 Tonnen Stahl und 60 Kubikmeter Beton wurden verarbeitet, um den mit vier Trittebenen ausgestatteten Turm zu bauen. 85 Stufen oder ein Fahrstuhl bringen uns auf die Aussichtsplattform (Eintritt 1 Euro). Die Rundumsicht ist bemerkenswert. In jede Himmelsrichtung gibt es einen freien Blick und es fällt schwer, sich von diesem Luginsland zu trennen.

Nach genossener Rundsicht folgen wir weiter der roten Markierung, queren den kleinen Dorfplatz mit einer vorbildlich restaurierten Wegweisersäule und laufen allmählich in das Lachsbachtal hinunter. Für Pkw-Anreisende sei an dieser Stelle erwähnt, dass Rathmannsdorf Höhe auch vom Parkplatz an der Brückenauffahrt neben dem Penny-Markt erwandert werden kann. Unmittelbar gegenüber zweigt der Weg nach oben ab. Früher fing man in diesem Abschnitt, der durch den Zusammenfluss von Sebnitz und Polenz entstand, in geeigneten Vorrichtungen Lachse. Nach erfolgter Elbgewässersanierung und dem Aussetzen von Lachsbrut kommen jetzt wieder Lachse zum Laichen im Herbst zurück.

Wenn wir die Brücke über den Lachsbach auf der Fahrstraße erreicht haben, überqueren wir dieselbe nicht, sondern laufen auf einem schmalen Pfad auf dem linken Ufer weiter bachaufwärts. Wir könnten auch 300 Meter auf der Straße weiterlaufen, dann hätten wir die rote Markierung, die von Waltersdorf kommt, wieder erreicht. Jedenfalls wird nach kurzer Zeit die rote Markierung auf der Sebnitztalstraße wieder erreicht.

Bau als technische Meisterleistung

Der Bau der Eisenbahnverbindung, die im Sebnitztal Bad Schandau mit Sebnitz verbindet, war eine technische Meisterleistung. Fünf Brücken und mehrere Felsdurchbrüche waren notwendig, bis der heute Nationalparkexpress genannte Zug die Strecke bewältigen konnte. Am Haltepunkt Goßdorf-Kohlmühle verlassen wir das Tal und damit den Sebnitzbach mit der Markierung blauer Strich. Damit geht es zunächst auf der Fahrstraße wieder auf die Ebenheit.

Nach dem Überschreiten der Rathmannsdorfer und der Sebnitzer Straße erreichen wir hinter dem Parkplatz das Schillerdenkmal. An dieser Stelle wechseln wir auf die Markierung gelber Strich, die uns über die Kiefrichtpromenade durch die Kleingartensiedlung auf dem Schlossberg zur Schlossbergruine bringt. Die ursprünglichen Reste der ehemaligen Burgwarte Schomberg sind eher spärlich. Denn die Ruine wurde zum Großteil erst 1883 durch den Sächsischen Gebirgsverein künstlich erweitert. Funde, wie Gefäßscherben, Lanzenspitzen, Armbrustbolzen, Hufeinsen usw., im Schandauer Heimatmuseum aufbewahrt, deuten darauf hin, dass die Anlage im 14. Jahrhundert eine Straßen – und Stromwarte gewesen ist. Jetzt geht es auf sicherer Treppenanlage in die Stadt hinunter. Damit gelangen wir nach genüsslicher Wanderung über die Marktstraße wieder zum Markt. Pkw-Angereiste laufen an der Dresdner Straße zum Parkplatz zurück.

Service: Empfohlene Karte „Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz“ oder „ Sebnitz und Umgebung „von Sachsen Kartographie Dresden. Für die ca. 11 Kilometer lange Route sollten wir mindestens dreieinhalb Stunden einplanen. Diese Wanderung ist für Radfahrer nicht geeignet.

Von Heinz Strohbach