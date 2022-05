DNN-Wandertipp: Hoch hinaus in der Westlausitz

Elstra

Unweit der Autobahn 4-Abfahrt Burkau liegt in Richtung Elstra das kleine Dorf Kindisch. Etwa in der Dorfmitte befindet sich am Straßenrand eine recht unscheinbare Granitplatte. Bis in die 1980er Jahre diente Sie als Milchrampe. Von hier wurde die in Aluminiumkannen abgefüllte Milch mit Lieferwagen zur Elstraer Molkerei transportiert.

Eine Parkgelegenheit finden wir im nahen Umfeld. Wir starten zu einer mindestens 13 Kilometer langen Tour und folgen zuerst dem Gelben Strich über die Hochsteinstraße. Der Wanderweg führt durch schöne Landschaft und schließlich hinauf zur Quelle der Schwarzen Elster. Der Fluss entspringt auf einer Höhe von 317 Metern ü. N. N. am Hang der „Kuppe“ und mündet nach 179 Kilometern in die Elbe. Der umliegende Wald ist teilweise abgeholzt, was aktuell den Vorteil einiger schöner Fernsichten mit sich bringt.

Hinauf zum „Fenster der Welt“

In der Nähe der A4 nehmen wir eine Spitzkehre und steigen weiter hinauf zum „Fenster der Welt“ (Aussicht). Auf dem „Nördlichen Kammweg“ erreichen wir danach in wenigen Wanderminuten den Gipfel des Hochsteins. Er ist mit 449 Metern der höchste Berg in der Westlausitz. Von den beiden großen Granodioritklippen besteht teilweise Aussicht. Der Hochstein, der nach der Frau eines früheren Rittergutsbesitzers der Gegend auch Sybillenstein heißt, ist Treffpunkt mehrerer Wanderwege, unter anderem zu Butterberg und Schwedenstein. Die Einheimischen ermitteln jedes Jahr den „Hochsteinkönig“ nach der Anzahl der Besteigungen pro Kalenderjahr.

Wir folgen nun dem Roten Punkt. An der „Hochsteinstraße“ gehen wir kurz links und biegen dann auf den sanierten Riedelweg ab, der an den Ohorner Steinberg heranführt. Ein schöner Waldweg überquert den 431 Meter hohen Nachbargipfel. Oben befindet sich passenderweise ein großer Steinhaufen. Beim Abstieg fällt der Blick auf den Schwedenstein bei Steina. Später, vom breiten Hauptweg aus, schauen wir in die andere Richtung auf Elstra, das Kloster St. Marienstern oder das Oberlausitzer Bergland. Es geht leicht bergab bis Rehnsdorf. Vor dem Ortseingang befindet sich eine über 29 Meter lange Bank, die aus einem einzigen Fichtenstamm gefertigt wurde. Am Gasthaus „Zur Linde“ biegen wir links von der Straße ab und steigen auf einem Wiesenweg zum nahen Waldrand auf. Wir treffen auf den Grünen Punkt. Im Uhrzeigersinn können wir nun den 413 Meter hohen Schwarzenberg umrunden. Dadurch wird die Tour insgesamt drei Kilometer länger. Rechts herum sind wir dagegen schon in Kürze nahe bei Dobrig.

Weitere DNN-Wandertipps

Vom Ortsschild laufen wir noch wenige Schritte auf der Straße bis zum Abzweig „Am Wiesengrund“. Wir wandern durch den beschaulichen Ort abwärts und folgen einem Feldweg geradeaus bis zu einer Straße. Diese gehen wir links bis wir an einem Rastplatz wieder die Route des Gelben Striches erreichen. Auf der Zufahrtstraße laufen wir nun zum großen Granitsteinbruch. Am Wochenende herrscht hier Betriebsruhe. Der Wanderweg führt linker Hand um das weitläufige Betriebsgelände. So erreichen wir den Abzweig nach Kindisch und wandern links zum Ausgangsort zurück.

Hinweise Gasthaus „Zur Linde“ Rehnsdorf offenbar ohne regelmäßige Öffnungszeiten; Wander- und Radwanderkarte Nr. 18 „Pulsnitz und Umgebung“ von Sachsen Kartographie; VVO-Hotline: 0351/852 65 55

Von Frank Wehrmeister