DNN Wandertipp Hinauf zur Hohen Wostrey bei Ústí

Ústí

„Ich war überrascht von der Schönheit der Gegenden, und als ich bei einem wunderschönen Morgen bei Sebusein über die Elbe fuhr und die Umgebung mich an italienische Gegenden erinnerte, tauchte der Gedanke in mir auf: Warum willst du denn in weiter Ferne suchen, was du in deiner Nähe haben kannst?“, schrieb Ludwig Richter in seinen Lebenserinnerungen und zeichnete und malte in Böhmen. Das berühmteste Bild „Überfahrt am Schreckenstein“ entstand 1837.

Die Spuren in der Musikgeschichte aber prägte Richard Wagner. Er weilte 1842 zur Kur in Teplitz. Vielleicht angeregt von den Eindrücken und Bildern der Maler oder nur aus Abenteuerlust wanderte er am 22. Juni nach Ústí ( Aussig) und mietete sich für einige Nächte in der Gaststätte der Burgruine Schreckenstein ein. Anderntags erklomm er den Basaltgipfel der Hohen Wostrey und begegnete einem Hirten, der eine lustige Weise sang. Noch auf dem Schreckenstein begann er seine Eindrücke textlich zu verarbeiten und beendete den Tannhäuserentwurf durch eine Zweitschrift in Teplice( Teplitz). Die Begegnung mit dem Hirten ergänzte er durch eine Pilgergruppe und schuf so eine der lyrischsten Stellen der Oper.

Wo Wagner einst den Gipfel erklomm

Wir wollen heute seinen Spuren folgen. Wir beginnen unsere Wanderung auf Wagners Spuren auf dem Parkplatz an der Burgruine Schreckenstein, wo früher der Maierhof stand. Mit der grünen Naturlehrpfadmarkierung (grüner Schräg­strich), anfangs auch noch der roten Markierung, geht es in mäßiger Steigung auf dem vom Gebirgsverein angelegten Weg zur Höhe hinauf nach Nová Ves (Neudörfel),wo wir gleich an eine historische Stelle gelangen. An verschiedenen Stellen treffen wir auf Tafeln, die uns auf besondere Pflanzen beziehungsweise Tiere aufmerksam machen. Leider sind die Tafeln nicht wie auf der linkselbischen Seite auch mit deutschem Text versehen.

Der Gipfelaufstieg durch die Serpentinen. Quelle: Heinz Strohbach

Erst auf der Höhe verlassen wir den schönen Laubwald und wandern über Wiesen zum Ort. Am Wegweiser, wo wir mit grün nach oben rechts abschwenken, sollten wir jedoch erst etwa 150 Meter ins Dorf hinunterlaufen. Links am Weg steht neben einer Linde mit Rundbank eine kleine Kapelle und dahinter ein idyllisches Umgebindehaus mit einem Laubengang. Eine erste Raststelle! So könnte schon Wagner diese Idylle erlebt haben.

Atemberaubender Ausblick

Aufwärts laufend verlassen wir das Dorf und wandern zunächst über eine Wiesenfläche, später durch Laubwald unserem Ziel entgegen. Weit reicht jetzt schon der Blick in die Ferne. Nachdem wir einige Felsen passiert haben, gelangen wir an die mit einem grünen Dreieck markierte Aufstiegsstelle. Jetzt geht es etwas steiler in Serpentinen zum Gipfel. Sandsteinblöcke weisen darauf hin, dass die Tephrit-Basaltergüsse nur durch Spalten an die Oberfläche gekommen sind. Ein letztes Stufenstück führt auf die Eisenplattform des 587 Meter hohen Vysoký Ostrý (Hohe Wostrey). Gründlich ins Deutsche übersetzt müsste der Gipfel eigentlich „Der hohe Scharfe“ heißen, was die Zacken der Spitze auch belegen. Herrlich ist die Fernsicht: Im Südwesten erscheint der Milleschauer (837 m), daneben der kleinere Kletecná (Kleiner Milleschauer). Weiter links thront die Ruine Kostial und daneben der Lobosch mit seinem Vorgipfel. Fast südlich erkennen wir die doppeltürmige Hasenburg. Östlich ragt auf dem Zinkenstein der hohe Sendemast empor. Die westöstliche Richtung ist leider durch den hohen Buchenbestand nicht einsehbar.

Doch auch der Blick ins Elbtal ist äußerst reizvoll. Nach genossener Gipfelrast beginnt der Abstieg. Als erste kürzeste Variante können wir dafür den Aufstiegsweg wählen. Ei­ne zweite Möglichkeit ist die weitere Verfolgung des grünen Schrägstrich-Lehrpfades. Er führt an den Hängen des Elbtales in die Prucelská rokle (Prutzschelschlucht) und nach Brna. Hier erreichen wir die Bushaltestelle, die wir zur Rückfahrt nach der Burgruine Schreckenstein benutzen könnten. Die Haltestelle wäre dann „Pod Hradem“(Unter der Burg). Ansonsten wandern wir mit grün auf Nebenstraßen zur Burg zurück.

Service Bahnreisende, die nicht zur Burg laufen wollen, nutzen vom Bahnhof Ústí nad Labem ( Aussig) den Stadtbus zur Burg. Fahrkarten wie bei uns im Bus. Für den vier Kilometer langen Aufstieg von der Burg zur Hohen Wostrey sollten wir zwei, für den Rückweg eineinhalb Stunden planen. Die längere Variante auf dem Naturlehrpfad mit etwa 14 Kilometern fordert 4,5 Stunden. Karte „České stře­dohoří “ Nr. 11 vom Klub českých turistů, Tschechien.

Von Heinz Strohbach