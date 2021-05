DNN-Wandertipp: Der höchste Gipfel des Lausitzer Berglandes

Neustadt

Nordöstlich von Neustadt breitet sich ein großes Waldgebiet aus, in dem es sich gut wandern lässt. Wir wollen deshalb heute den höchsten Gipfel des Lausitzer Berglandes, den Valtenberg, besteigen und die Wesenitzquelle aufsuchen. Beginnen soll unsere Tour an der Gaststätte Waldhaus an der Straße zwischen Neustadt und Steinigtwolmsdorf. 50 Meter vor der Gaststätte finden wir den Wanderweg mit dem gelben Punkt. Wenn der blaue Strich und der grüne Punkt links abbiegen, laufen wir geradeaus weiter. Der gelbe Punkt kommt später wieder. Wir nutzen ihn, bis wir auf den aus Steinigtwolmsdorf kommenden Weg mit dem roten Strich stoßen.

Blick bis zum Zittauer Gebirge

Derselbe bringt uns durch die Waldzone direkt auf den Valtenberg. W .L .Götzinger schrieb in seinem Reiseführer „Schandau und seine Umgebungen“: „Der ganze Wald ist mit großen und kleinen Granitblöcken übersät, die zuweilen mit großen Kuppen und Klippen abwechseln. Abgerundete Granitblöcke sind auf der Stelle entstanden, wo sie liegen“, also durch Verwitterung. Der Valtenberggipfel besteht aus Zweiglimmergranodiorit.

Der 22 Meter hohe König Johann- Turm wurde 1857 erbaut und die zwei Jahre später abgebrannte hölzerne Bergbaude durch einen Steinbau ersetzt. Sie ist originell eingerichtet. Vom Turm reicht der Blick weit über die Oberlausitzer Berge bis zum Zittauer Gebirge und auch ins Elbsandsteingebirge. Bei guter Sicht zeigen sich sogar Iser- und Riesengebirge. Zu Götzingers Zeiten nannte sich der Gipfel noch Falkenberg. Er bemerkte jedoch damals schon, nachdem sich zwei Brüder, Valentin und Ruprecht, den Waldbesitz geteilt hatten und Valentin sich auf dem Gipfel eine Burg gebaut hatte, von der leider nur noch geringe Spuren zu finden sind, „sollte der Falkenberg wohl eigentlich Valtenberg genannt werden.“

Nach verdienter Stärkung und genossener Rundsicht setzen wir unseren Weg mit dem blauen Strich fort und erreichen so schnell den jetzt geschlossenen Valentin-Erb-Stollen, an dem wir beim Herweg schon vorbeigekommen sind. Er war nur von 1752 - 62 in Betrieb. Ein Quarzgang hatte das Interesse geweckt und man vermutete mehr. Das Stollenmundloch ist heute die Quelle der Wesenitz. Ihr Name kommt aus dem slawischen „wjazonica“, was so viel wie Ulmenbach bedeutet. Über Neukkrch, Stolpen, Dürrröhrsdorf und Lohmen fließt sie nach 84 Kilometern bei Pratschwitz in die Elbe.

Sagen von Rittern, Zwergen und Schätzen

Interessant ist, dass früher einmal über 100 Mühlen von der Wesenitz mit Wasser angetrieben wurden. Nach Edelmetallen und –steinen wurde im Hohwald verschiedentlich gegraben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn Prof. Dr. Meiche in seinem „Sagenbuch der Sächsischen Schweiz“ gleich zwei Legenden dazu anführt. Eine davon berichtet von zwei Wanderern, die von Bautzen aus durch den Hohwald liefen und plötzlich Zwerge beim Kegeln entdeckten. Sofort wurden sie dazu eingeladen. Am Schluss beschenkte man sie mit je einer Kugel. Diese Last drückte jedoch schwer, dass einer der beiden dieselbe in den Bach warf. Als sie nach einiger Zeit über das Erlebte sprachen holte man die eine Kugel herbei. Diese hatte sich in pures Gold verwandelt. Jetzt suchte der andere die weggeworfene Kugel, jedoch vergebens. Seit dieser Zeit soll der Bach goldhaltig gewesen sein. Schon in der Valtenbergbaude weist ein Raum mit Keramikscheiben auf die Sagen von Rittern, Zwergen und Schätzen hin, sehenswert.

Auf unserem Rückweg nutzen wir durchgehend den blauen Strich Richtung Waldhaus und stoßen dann wieder auf den beim Herweg schon genutzten gelben Punkt. An dieser Stelle haben wir die Rundwanderung beendet und erreichen kurz danach wieder mit dem gelben Punkt die Gaststätte Waldhaus.

Als Wanderkarte sei empfohlen No. 90 „Sebnitz und Umgebung“ von Sachsen Kartographie Dresden. Die Haltestelle Waldhaus erreichen wir mit dem Bus Nr. 117/207 von Neustadt oder dem eigenem Kfz. Parkplätze am Ort. Für die rund zehn Kilometer lange Route sollten wir drei Stunden planen. Wenn Corona keinen Ärger macht, hat die Gaststätte auf dem Valtenberg von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag (Tel. 035951/315 69), Turmbesteigung 1 Euro.

Von Heinz Strohbach