DNN-Wandertipp: Beste Aussichten vom Hohburkersdorfer Rundblick

Wehlen

Der Hohburkersdorfer Rundblick, oder wie man früher sagte, die Napoleonslinde, liegt mit 392 Metern genau im Grenzgebiet zwischen Sandstein und Granit. Um rund 100 Meter überragt er die Ebenheit und bietet deshalb eine ausgezeichnete Sicht auf die umgebende Landschaft.

Start in Stadt Wehlen

Wir beginnen unsere Rundwanderung in Stadt Wehlen, die wir mit der S-Bahn bequem erreichen. Vom Marktplatz aus geht es mit der Markierung roter Punkt in den Wehlgrund. Das ausgebaute Bachbett verrät uns, dass früher viel mehr Wasser durch den Grund geflossen sein muss. Nach einer Wegbiegung erreichen wir bald den Abzweig in den Uttewalder Grund, in den wir links einschwenken. Jetzt rücken die Felswände eng zusammen und die Farne werden zahlreicher, wobei neben Wurmfarn auch Buchen- und Eichenfarn auftreten. Als Besonderheit gedeiht an dieser Stelle auch der Straußfarn. Er unterscheidet sich von anderen Arten dadurch, dass er sterile und fertile, also fruchtbare Wedel besitzt. Letztere erscheinen erst im Hochsommer und tragen die Sporen zur Vermehrung. Der Straußfarn ist vollkommen geschützt.

Bevor wir die malerische Gaststätte Waldidylle erreichen, passieren wir rechts am Weg zwei Einsturzhöhlen, Teufelskammer und –küche genannt. An einer besonders engen Stelle des Grundes haben sich beim Herabstürzen drei Felsblöcke in Mannshöhe in der Felswand verkeilt. Um dieses „Felsentor“ rankt sich eine schöne Sage von einem Einsiedler. Kurz danach zweigen wir rechts mit dem Bruno-Barthel-Weg, Markierung gelber Strich, aus dem Grund nach rechts oben ab. Vor uns rechts an der Felswand finden wir ein Relief. Es zeigt den Lohmener Heimatdichter Bruno Barthel (1885–1956). Er wurde besonders durch sein in Mundart geschriebenes Heimatbuch „Im di Bastei rim“ und seine Arbeiten über die Steinbrechertätigkeit bekannt.

1813 blickte Napoleon in die Ferne

Nachdem der Basteiwald durchwandert ist, geht es links ein kurzes Stück auf der Fahrstraße entlang und dann rechts auf den Schulweg, der schnurgerade nach Rathewalde führt. Rathewalde gehörte früher zum Herrschaftsbereich der Burg Rathen und ist schon viele Jahrzehnte als Ferienort beliebt. An der Kirche erreichen wir die Dorfstraße, auf der wir aufwärts den Ort durchwandern. Nachdem die letzten Häuser passiert sind, geht es zur Höhe hinauf. Rechts am Weg gibt es eine kleine geologische Steinsammlung. In diesem Gebiet gelangen wir an die Lausitzer Überschiebung, auch Lausitzer Störung genannt, und treten aus dem Sandsteingebiet ins Granitbergland.

Oben angekommen, ist der Hohburkersdorfer Rundblick erreicht. An diesem historischen Ort, den Napoleon 1813 zur Geländeschau genutzt haben soll, wurde für die ursprüngliche, 1932 umgebrochene Linde inzwischen Ersatz gepflanzt. Neben einem Ehrenmal für die Gefallenen befinden sich zwei Aussichtskanzeln, deren Mauerbrüstungen mit Platten belegt sind, in die man einzelne Sichtpunkte eingraviert hat. So bietet sich dem Besucher ein umfassender Blick auf die Sächsische Schweiz, das Osterzgebirge, die Dresdner Landschaft und das Lausitzer Granitbergland. Etwas eingeschränkt ist der Blick nach Osten. Doch zeigen sich auch dort zahlreiche Gipfel des Böhmischen und Lausitzer Gebietes.

„Gewiß“, schrieb Götzinger 1812 in seinem Reiseführer, „es kann niemand gereuen, bis hieran gegangen zu sein, denn es ist dieses eine der schönsten Aussichten. Ich gehe gewiss mit hinauf.“ Nach genossener Rundsicht laufen wir nach Rathewalde zurück, durchqueren den Ort und treffen an der Kirche wieder auf die gelbe Markierung. Dieser folgen wir in den Basteiwald. Parallel zur Basteistraße laufend erreichen wir den Abzweig zum Steinernen Tisch, den wir nutzen. Der Steinerne Tisch ist eine Sitzgruppe, die sich August der Starke 1710 anlässlich einer Jagd errichten ließ. An der Gaststätte gleichen Namens biegen wir in den Wehlsteig ein, der uns über den Steinrückweg nach Stadt Wehlen zurückbringt.

Service Empfohlene Wanderkarte: „Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz“ von Sachsen Kartographie Dresden. Für die etwa 13 Kilometer lange Tour sollten vier Stunden eingeplant werden.

Von Heinz Strohbach