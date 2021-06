Tharandt

Einfach mal wieder wegfahren – das wünschen sich zurzeit die Allermeisten. Genau das tut Familie Nussbaum im 2020 erschienenen Debütroman „Die total verrückte Reise der Familie Nussbaum“ der sächsischen Kinderbuchautorin Anja Schenk. In diesem Herbst soll nun die Fortsetzung folgen. Auch da verreist die fünfköpfige Rasselbande wieder. Diesmal aber zu einer alten Burg, wie der Titel „Burgferien mit Familie Nussbaum“ schon preisgibt.

So soll das Buchcover vom zweiten Band aussehen. Noch gibt es lediglich das dazu passende Notizbuch. Quelle: Anja Schneider

Die neue Geschichte über die Geschwister Karla, Merle und Moritz sowie deren Eltern ist fast fertig. Anja Schenk schreibt in diesen Wochen an den letzten Seiten. Gut sieben Monate sind vergangen, seitdem sie mit der Arbeit am zweiten Band begonnen hat. Nebenbei ist die 45-Jährige noch als kaufmännische Sachbearbeiterin tätig. „Das eine mach ich zum Broterwerb, das andere ist mein Herzensjob“, sagt sie. In der sächsischen Schweiz aufgewachsen, arbeitete Schenk viele Jahre als Immobilienkauffrau in Dresden. Mit ihrer Familie lebt sie heute in Tharandt.

Mit dem bunten Bulli in den Urlaub

Auf die Idee für Familie Nussbaum kam sie im Jahr 2017. Auch wenn alle Charaktere frei erfunden seien, habe sie sich doch bei einer entscheidenden Sache von ihrem Privatleben inspirieren lassen: „Meine Familie fährt oft und gerne mit dem Wohnwagen in den Urlaub.“ Wie den Nussbaums im bunten Bulli sei Anja Schenk auf ihren Reisen schon so manche Panne passiert. „Da habe ich mich einmal gefragt, was wir wohl täten, wenn unser Wohnwagen mitten in der Pampa geklaut würde“, erinnert sie sich. So sei der Aufhänger für den ersten Roman entstanden. Für den Handlungsort des zweiten Bandes dient die Burg Kriebstein als gedankliche Vorlage. „Die Burgen und Schlösser in Sachsen haben es mir angetan“, erzählt die Autorin.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die total verrückte Reise der Familie Nussbaum“ war jedoch nicht die erste Veröffentlichung von Anja Schenk. Vorher brachte sie schon Vorlesebücher für Kinder ab vier Jahren heraus. „Es macht mir unglaublich viel Spaß, für junge Leser zu schreiben“, erklärt Schenk ihre Vorliebe für diese Literaturgattung. „Ich glaube, ich habe mir das Kind im Inneren bewahrt.“ Zudem spiele bei all ihren Erzählungen Familie eine wesentliche Rolle. „Das Thema liegt mir besonders am Herzen“, begründet sie. Mit den Nussbaums wollte die Autorin eine Familie erfinden, die „in jeder Nachbarschaft wohnen könnte“: Ein bisschen chaotisch, sich ab und zu streitend, dennoch liebevoll und letztendlich stets zusammenhaltend.

„Ich trenne nicht nach Geschlechtern. Ich schreibe für alle Kinder“

Die Bücher zum Selberlesen empfiehlt Schenk Mädchen und Jungen ab acht Jahren. „Ich trenne nicht nach Geschlechtern. Ich schreibe für alle Kinder“, betont sie. Jüngere könnten sich natürlich auch vorlesen lassen. „Eltern haben auch viel Spaß daran“, hat sie sich sagen lassen.

Mit „World for kids“ fand Anja Schenk einen passenden Verlag für ihre Urlaubsgeschichte, denn der Berliner Reiseverlag erweiterte sein Programm letztes Jahr um Belletristik für Kinder. Mit einer fast ausverkauften Auflage von 1500 Stück verzeichnete der erste „Familie Nussbaum“-Band einen großen Erfolg für den kleinen Verlag. Der Pandemie wegen fehlten nun aber die finanziellen Mittel für die Produktion der Fortsetzung, geben Verlagsgründerin Britta Schmidt von Groeling und Anja Schenk zu verstehen. Deswegen starteten die Frauen eine Spendenaktion.

„Wenn das Crowdfunding scheitert, gibt es keinen Plan B“

Über das Dresdner Crowdfunding-Portal „Startnext“ kann man das Buchprojekt unterstützen, indem man „Burgferien mit Familie Nussbaum“ jetzt schon für 14,95 Euro vorbestellt und bezahlt. Auch freie und anonyme Spenden seien möglich. Unterstützer erhielten das Buch und ein Dankeschön zwar erst zum Erscheinungstermin Anfang der Herbstferien, doch das jetzt eingenommene Geld sei essenziell, um das Buch überhaupt produzieren zu können. „Die ganze Arbeit ist gemacht. Wenn das Crowdfunding scheitert, gibt es keinen Plan B“, macht die Autorin klar. So hoffen die Initiatorinnen, den Zielbetrag von 6600 Euro bis zum Ende der Aktion am 18. Juli zu erreichen. Das ist die Summe, die Anja Schenk und ihre Verlegerin benötigen, um die Illustrationen, das Layout, den Druck, das Marketing und den Vertrieb zu finanzieren.

Trotz der aktuell schwierigen Situation gebe es Grund zur Vorfreude: Nächste Woche hält Anja Schenk ihre erste Lesung nach über zehn Monaten. Danach folgen noch weitere Besuche bei Grundschulklassen und Bibliotheken in Dresden und Umgebung. Und wenn das Crowdfunding für den Fortsetzungsroman erfolgreich wird, steht vielleicht auch einem dritten Band nichts im Weg. Vorstellen könne es sich Anja Schenk auf jeden Fall. „Familie Nussbaum hat Potenzial, noch viel zu erleben.“

Internet Das Crowdfunding gibts hier: startnext.com/familie-nussbaumRegionale Unternehmen können ebenfalls Unterstützung leisten, indem sie ein Plakat zum Buch in ihren Geschäftsräumen aufhängen und so für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Es kann per E-Mail an info@world-for-kids.com, Stichwort „Nussbaum“ angefordert werden.

Von Hanna Kazmirowski