Meißen

Leider nur scheinbar hat Corona im Landkreis Meißen am Dienstag eine Atempause eingelegt: Wegen einer Datenpanne meldete das Robert-Koch-Institut ( RKI) viel zu niedrige Infektionszahlen für die Region. Zwar hatte das Landratsamt seine Infektionsstatistiken fristgerecht eingereicht. Doch das RKI verarbeitete sachsenweit keine Meldungen vom 14. Dezember. Dadurch sank der errechnete 7-Tage-Inzidenzwert fast unter 400. Er müsse aber realistisch bei über 500 liegen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit.

„Keiner sollte sich daher in falscher Sicherheit wiegen“, warnte die Amtsärztin Dr. Simone Bertuleit im Krisenstab. Tatsächlich sei das Infektionsgeschehen im Landkreis eher diffus: Ansteckungen geschehen verstärkt im privaten und beruflichen Umfeld. Im Vergleich zu anderen Landkreisen gebe es in Meißen weniger Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen, Schulen und Kitas. Dennoch verhängten die Behörden am Dienstag weitere Quarantäne-Verfügungen. Betroffen sind das „Vitanas-Senioren-Centrum“ in Riesa und das Pflegeheim Lommatzsch. Die Isolation gilt bis einschließlich 25. Dezember, endet also erst am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Besuch bei Kfz-Behörde nur mit Termin

Thema im Krisenstab waren auch die Maßnahmen, die die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder am Sonntag beschlossen haben. Der Stab will aber erst abwarten, wie die einzelnen Punkte, unter anderem das Verkaufsverbot für Pyrotechnik für Silvester, in die sächsische Corona-Schutz-Verordnung einfließen. Definitiv geschlossen bleiben die Frisiersalons, hat das Wirtschaftsministerium bereits mitgeteilt. Teilweise offen bleiben die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Meißen. Voraussetzung für den Besuch der Behörde ist eine vorherige Terminabstimmung per E-Mail oder Telefon. Bereits vereinbarte Online-Termine in der Kfz-Zulassung bleiben bestehen und können genutzt werden. Allerdings sind die Termine für die Außenstelle Riesa in der Hauptstelle Meißen wahrzunehmen, heißt es aus dem Landratsamt. Es werden nur Termine für dringliche Anliegen vergeben.

Von Montag auf Dienstag wurden 242 neu infizierte Personen im Landkreis Meißen gemeldet. Rund 1600 Corona-Infizierte sowie rund 1600 Kontaktpersonen von Infizierten befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne. Stationär in Behandlung waren am Dienstag 148 Einwohner, davon 15 auf der Intensivstation. Insgesamt sind 187 Menschen im Landkreis Meißen am oder mit dem Virus SARS-CoV-2 verstorben: Zehn innerhalb eines Tages und etwa 50 innerhalb einer Woche.

Von Sören Hinze