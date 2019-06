Coswig

Überraschender Paukenschlag in Coswig: Die Einwohner der Elbestadt müssen noch in diesem Jahr ein neues Stadtoberhaupt wählen. „Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) hat den Stadtrat heute davon in Kenntnis gesetzt, dass er sein Amt zum 31. Dezember 2019 niederlegen und in den Ruhestand treten wird“, teilte Stadtsprecherin Ulrike Tranberg in einer kurzen Erklärung am Montag mit.

Die Entscheidung ist beim Rathauschef in den zurückliegenden Wochen gereift. Im Juli dieses Jahres feiert Neupold seinen 65. Geburtstag. In diesem Alter können Bürgermeister einen Antrag auf Pensionierung stellen, müssen es aber nicht. Seit 2008 lenkt Neupold die Geschicke der Stadt, 2015 haben ihn die Coswiger im Amt bestätigt. Eigentlich hätte er noch bis zum Schluss seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2022 regieren können. Doch er hat bemerkt, dass ihm altersbedingt die erforderliche Kraft für die Amtsgeschäfte schwindet. „Ich spüre, dass die Batterien nicht mehr immer die volle Ladung haben wie früher“, ließ er wissen.

Sein Entschluss stehe in keinem Zusammenhang mit dem Ausgang der Stadtratswahl vom 26. Mai dieses Jahres, versicherte Tranberg. In der Ende August beginnenden neuen Legislatur wird das Stadtparlament durch den Einzug der AfD als zweitstärkste Kraft hinter der CDU bunter. Vielmehr ist die jetzige Bekanntgabe der Entscheidung der vom Gesetzgeber vorgegebenen Terminkette geschuldet.

Wenn Neupold zum Ende des Jahres die Rathausschlüssel abgeben möchte, muss zuvor sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin feststehen. Die Verwaltung schlägt laut Tranberg dem Stadtrat daher den 3. November 2019 als Wahltermin vor. Sollte nach dem ersten Urnengang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint haben, müssen die Coswiger zu einem zweiten Wahlgang am 24. November ran. Dann reicht die einfache Mehrheit zum Sieg. Um die OB-Wahl an diesen beiden Terminen abhalten zu können, muss der jetzige Stadtrat auf seiner letzten Sitzung am 26. Juni dieses Jahres grünes Licht geben.

Von Silvio Kuhnert