Coswig

Die Fraktionen des Coswiger Stadtrates laden am 27. Januar zum gemeinsamen Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Treff ist um 11.30 Uhr am Gedenkstein Bahnhofstraße. Anschließend werden vor der Gedenktafel an der Leonhard-Frank-Oberschule und am Gedenkstein Karrasburg Blumengebinde niedergelegt. Die Gedenkansprache hält Landrätin a. D. Renate Koch ( CDU).

Am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus und des Holocausts gedacht. Rund sechs Millionen europäische Juden verloren durch den NS-Völkermord von Anfang bis Mitte der 1940er Jahre ihr Leben.

Von DNN