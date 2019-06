Coswig

Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Stadtzentrum von Coswig in eine große Partymeile. Von Freitag bis Sonntag steigt drei Tage lang das diesjährige Stadtfest. Die letzte große Sause ist erst ein Dreivierteljahr her. Zum Sächsischen Landeserntedankfest strömten im vorigen September bis zu 50 000 Besucher in die Elbestadt. Es war das größte Fest für die Stadt nach der politischen Wende vor 30 Jahren.

Ganz so groß möchte das Organisationsteam das diesjährige Stadtfest nicht angehen. So wird es ein wesentlich kleineres Festgelände geben, „aber nicht weniger Qualität auf den verschiedenen Bühnen“, verspricht das Organisationsteam um Börsenchef Thomas Kretschmer. Rund 25 000 Besucher werden erwartet.

Wie in den Vorjahren soll der Charakter der „Tanz- und Musikmeile“ im Vordergrund stehen. Auf die Buchung kostenintensiver Stars und Sternchen hat Kretschmer bewusst verzichtet. „Dafür treten viele regionale Bands und Musiker auf“, informiert er. Mit dabei sind unter anderem „Retroskop“, „Sedony“, „Siggi & Band“, „Crazy Birds“ und „ Buddy Joe“. Neben dem großen Festzelt auf dem Wettinplatz wird es noch drei weitere Bühnen – Ravensburger Platz, am Rathaus und auf dem Lovosicer Platz – geben. „Das Areal für die Jugend befindet sich in diesem Jahr vor der Börse und verlagert sich in den Nachtstunden dann in den Ballsaal des Kulturhauses“, teilt Kretschmer mit.

Die „Tanz- und Musikmeile“ bietet wieder viel Spaß und Action für die gesamte Familie. So bauen Schausteller ihre Fahrgeschäfte auf dem Gelände des Alten Straßenbahnhofes auf. „Autoskooter, Musikexpress und viele andere Attraktionen erwarten die Gäste auf dem neu gestalteten Festplatz“, berichtet Kretschmer. Auf dem Mitarbeiterparkplatz des Rathauses gastiert erstmals die Interessengemeinschaft der „Sugambrer“, die einen Einblick in das Leben des Mittelalters gibt. Zu ihren Aktionen zählen beispielsweise Stelzenlaufen, Seilziehen, Zauberei und eine Schatzsuche.

Der Eintritt für das Festgelände ist wie jedes Jahr frei. Die Veranstalter empfehlen für die Anreise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Für die Schienenersatzbusse der Straßenbahnlinie 4 wird eine Ersatzhaltestelle an der Louise-Otto-Peters-Straße beidseitig vor der Alten Feuerwehr eingerichtet. Für die anderen Busse der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) befindet sich die Ersatzhaltestelle während des Festes an der Lutherstraße, Höhe Volkssolidarität. Bewährt hat sich in den letzten Jahren auch der Fahrradparkplatz. Besucher können ihre Räder auf dem Besucherparkplatz des Rathauses an allen Festtagen kostenlos abstellen.

www.stadtfest-coswig.de

Von Silvio Kuhnert