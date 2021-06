Coswig und Weinböhla: P+R-Parkplatz finden per Smartphone

Coswig

„Gibt es noch einen freien Parkplatz“ - diese Frage können sich Autofahrer immer öfter per Smartphone beantworten. In Neusörnewitz und Weinböhla wurden in der vergangenen Woche zwei weitere Park+Ride-Plätze mit Parksensoren ausgestattet. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) hat für die Technik rund 29.000 Euro investiert.

Datenübertragung in Echtzeit

„Mit Neusörnewitz ist nach dem Platz am Bahnhof nun die zweite P+R-Anlage im Stadtgebiet online“, begrüßt Oberbürgermeister Coswigs Thomas Schubert (parteilos) die Neuerung. „Damit wird der Umstieg vom Auto auf die S-Bahn in Richtung Dresden noch einfacher.“ In Neusörnewitz wurden 68 einzelne Stellplätze mit einem von der Nürnberger Smart-City-System GmbH entwickelten batteriebetriebenen Sensor ausgestattet. Gleichzeitig erfolgte die Installation von 94 Sensoren in Weinböhla.

Die Daten werden in Echtzeit an den VVO übertragen und dort in der Karte auf der Internetseite www.vvo-online.de und in der Fahrplanauskunft angezeigt. „Damit sehen die Fahrgäste schon, wenn sie sich eine Verbindung von unserem Haltepunkt suchen, ob es dort noch freie Plätze gibt“, erläutert Weinböhlas Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU). „Ist unser Park+Ride-Platz schon voll, können die Fahrgäste gleich die Auslastung der relativ nahegelegenen Anlagen in Coswig, Neusörnewitz oder Meißen prüfen und entsprechend ausweichen.“ Der VVO erhält durch die Sensoren detaillierte Daten über die durchschnittliche Parkdauer und Zeiten hoher Nachfrage, so dass er P+R-Anlagen zielgerichtet weiterentwickeln kann.

Weitere Informationen unter: www.vvo-online.de/Park-and-Ride oder in den Apps „VVO mobil“ und „CityPilot – Einfach parken“ sowie an der Info-Hotline unter Tel.: 0351 8526555.

Von Sören Hinze