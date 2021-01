Coswig/Radebeul

Nachdem sich Bund und Länder auf die weitere Schließung der Kitas und Schulen im Januar geeinigt haben, stellen sich viele Eltern die Frage, wie es mit den Elternbeiträgen weitergeht. Die Stadt Coswig teilt mit, dass sich in den nächsten Tagen eine Lösung abzeichnet.

Sie möchte den Eltern entgegenkommen. Allerdings fehlt momentan noch eine verbindliche Regelung. Deshalb hat Coswig entschieden, den Einzug der Elternbeiträge im Januar regulär nach Satzung vorzunehmen. Sobald der Stadtverwaltung die konkreten Informationen über die Höhe des erstattungsfähigen Elternbeitrages für Dezember und Januar vorliegen und auch die Meldung der Einrichtungen über die Inanspruchnahme der Notbetreuung, wird ein individueller Erstattungsbetrag verrechnet. Dies werde erst im Februar erfolgen, teilte die Stadt mit.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So soll sichergestellt werden, dass keine Familie mehr bezahlt, als es vom Freistaat tatsächlich vorgesehen ist. Das Vorgehen wurde mit Radebeul abgestimmt. Auch in der Lößnitzstadt soll so verfahren werden.

Von Sören Hinze