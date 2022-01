Coswig: Wochenmarkt soll für Besucher und Händler attraktiver werden

Coswig

Neues Jahr, neue Veranstalter: Der Wochenmarkt am Wettinplatz in Coswig findet un­ter neuer Führung statt. Die Betreuung übernimmt fortan die Deutsche Marktgilde e. G. – und löst somit die Stadt ab. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung im Dezember beschlossen.

„Der demografische Wandel macht auch um das Marktwesen keinen Bogen“, schreibt Coswigs Beigeordnete Friederike Trommer im Amtsblatt. Mitarbeiter der Stadt wie auch Händler gehen in den Ruhestand oder geben ihr Geschäft auf, teils auch coronabedingt. Die Stadt habe daher Wege gesucht, den Wochenmarkt langfristig „zukunftssicher und auch attraktiver“ zu gestalten.

Deutsche Marktgilde hat über 120 Standorte in Deutschland

Wochenmärkte professionell und erfolgreich zu organisieren sei die Spezialität der Deutschen Marktgilde, heißt es seitens der Coswiger Stadtverwaltung. Dies sei an bundesweit über 120 Standorten erkennbar, beispielsweise beim Dresdner Wochenmarkt an der Lingnerallee.

Die Deutsche Marktgilde ar­beite daran, das bestehende Sortiment zu erweitern und vorhandene Lücken zu schließen. Dabei helfe ein breites Netzwerk mit Händlern aus dem Umkreis. Zur Attraktivität sollen auch Aktionen beitragen, etwa zum Frühlingserwachen oder Saisonabschluss. „Ziel ist es, künftig lokale Partner wie Vereine, Kitas, Schulen, Einzelhandel und mehr einzubinden, die zu einem vielfältigen Wochenmarktgeschehen beitragen“, so Trommer.

Die Trennung zwischen Wochen- und Sondermärkten will die Stadt beibehalten. Neben den bekannten Händlern sollen künftig aber auch neue Gesichter nach Coswig gelockt werden. Die Stadträte diskutierten auch über einen künftig möglichen Nachmittags- oder Monatsmarkt. Denkbar sei auch ein Markt am Wochenende, wovon vor allem Berufstätige profitieren würden.

Stadt Coswig und Meißner Land planen Sondermärkte

Die zweite wichtige Säule sind laut Stadtverwaltung die Sondermärkte. Die organisiert und veranstaltet künftig die Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land mbH – in Kooperation mit der Stadt. So sollen nächstes Jahr wieder Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsmarkt stattfinden können, insofern es die Pandemie zulässt.

Die bisherigen Marktzeiten bleiben zunächst unverändert, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Somit findet der Wochenmarkt weiterhin jeden Dienstag und Freitag von 8 bis 14 Uhr statt.

Von Sabrina Lösch