Coswig: SterneWeihnacht trotz Corona

Coswig

Dieses Jahr fällt die Coswiger SterneWeihnacht aus. Statt einem konzentrierten Weihnachtsmarkt auf dem Wettinerplatz, wird es ein kleines und ruhiges Angebot geben, teilte die Stadt mit. Zu Beginn der Adventszeit werden im Stadtgebiet die traditionellen Sternenbäume erstrahlen. Die mit Herrnhuter Sternen geschmückten Bäume sind über die Stadtgrenze hinaus bekannt – daher auch der ungewöhnliche Name SterneWeihnacht.

Ein bisschen Weihnachtsstimmung retten

Anstelle eines zentralen Platzes werden über drei Wochen hinweg entlang der Hauptstraße weihnachtlich geschmückte Buden stehen: auf dem Wettinplatz, dem Lovosicer Platz, vor dem Rathaus und der Börse sowie an der Adlerbrauerei. Fünf leuchtende Sterne an den Zacken eines Weihnachtsbaums symbolisieren diese fünf Standorte auf dem diesjährigen Flyer der Steinweihnacht. Die Stände haben jeweils am 2., 3. und 4. Adventswochenende geöffnet. „Ich denke, es ist eine Möglichkeit, wie wir am flexibelsten mit der Situation umgehen“, sagte die Bürgermeisterin Friederike Trommer (parteilos) zur Stadtratsitzung am 4. November. „So können wir wenigstens ein bisschen die Weihnachtsstimmung in der Stadt retten“, fügte sie hinzu. Außerdem ist am 2. Advent ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Ob sie am 6. Dezember ihre Läden öffnen, dürfen die Geschäfte im Stadtzentrum selbst entscheiden. Und damit Kinder ihren Wunschzettel an den Weihnachtsmann senden können, wird ein spezieller Weihnachtsmann-Briefkasten auf dem Wettinplatz aufgestellt.

Von Sören Hinze