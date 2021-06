Coswig: Bäckerei Claus ist „vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“

Coswig

Bei Azubi Tony Eifrig klingelt der Wecker mitten in der Nacht: Um spätestens 2 Uhr muss er im Betrieb sein. Bei der Bäckerei und Konditorei Claus in Coswig macht er eine Ausbildung zum Bäcker ist gerade im ersten Lehrjahr. Sein Arbeitgeber wurde am Donnerstag von der Handwerkskammer Dresden ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt nun den Titel „vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“.

Fachkräftesicherung und Qualität im Handwerk

Zum Kammerbezirk der Handwerkskammer Dresden (HWK) zählen die Landkreise Meißen, Bautzen, Görlitz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Landeshauptstadt Dresden. Insgesamt 30 Handwerksbetriebe aus dieser Region erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung. Zwei „Vorbildliche Ausbildungsbetriebe“ befinden sich im Landkreis Meißen. Neben der Bäckerei Konditorei Claus GmbH & Co. KG wurde auch das Unternehmen Stahl- und Maschinenbau Graf aus Weinböhla mit dem Titel prämiert.

„Im Wettbewerb um gute Nachwuchskräfte spielt die Qualität der Ausbildung eine zentrale Rolle. Mit dieser Auszeichnung ehren wir Firmen, die Jahr für Jahr Lehrlinge ausbilden und sich damit nachhaltig für die Fachkräftesicherung sowie die Qualität im Handwerk einsetzen“, erklärte Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der HWK Dresden.

Neben einem kontinuierlich angebotenen Ausbildungsplätzen sind hohe Erfolgsquoten und gute Abschlussnoten der Azubis entscheidet für die Nominierung. Zudem soll mit dem Titel die „weiche Einbindung“ des Nachwuchses gewürdigt werden, erläutert Brzezinski. Dazu zählen neben dem Öffnen der eigenen Türen für interessierte Jugendliche, um die betriebliche Ausbildung anschaulich zu zeigen, auch die Teilnahme an regionalen Messen und Veranstaltungen, sowie das Angebot von Schülerpraktika oder die Kooperationen mit Schulen. Keine leichte Aufgabe in der Pandemie: reguläre Berufsmessen gab es nicht und statt Schulunterricht dominierte Homeschooling. Die Handwerkskammer probierte die Lücke mit Online-Veranstaltungen, Plattform-Angeboten und Streams zu schließen.

Wer Bäcker lernt, kann auf der ganzen Welt arbeiten“

Am 26. Juni findet wieder eine HWK-Präsenzveranstaltung statt: Beim „Tag der Ausbildung“ können angehende Azubis mit Experten und Handwerkern ins Gespräch kommen. Ausbildungsberater geben einen Überblick über die 130 verschiedenen Ausbildungsberufe im Handwerk: Von Motoren über Holz, Styling und Gesundheit bis zu Backwaren. Auch die Bäckerei Konditorei Claus hat noch Platz für den Karriere-Nachwuchs. Der Betrieb bietet motivierten Abitur- und Realschulabsolventen Ausbildungen zum Verkäufer, Bäcker und Systemgastronomen an. Zudem kann bei Bäckerei Claus dual studiert werden.

Für das kommende Ausbildungsjahr wurden schon drei Azubis gefunden: zwei Verkäufer und ein Konditor. „Wer Bäcker lernt, kann auf der ganzen Welt arbeiten“, sagt Mitinhaberin Steffi Claus. Das praktische am Handwerk sei, dass man im Beruf nicht auf die Sprache angewiesen ist, fügt ihr Ehemann und Geschäftsführer Lutz Claus hinzu. Man könne selbst in Japan oder China arbeiten. Die deutsche Backtradition habe zu recht einen guten Ruf. „Ein deutscher Bäcker ist auf der ganzen Welt herzlich willkommen“, sagt die Assistentin der Geschäftsführung Vladyslava Shalayeva.

Die Filiale der Bäckerei und Konditorei Claus in Neusörnewitz hat sogar einen Drive-In-Schalter. Quelle: Sören Hinze

Insgesamt acht Filialen hat die Bäckerei Claus in Dresden und der Umgebung. Das familiengeführte Unternehmen wurde 1985 von dem Ehepaar Claus gegründet und beschäftigt heute über 65 Mitarbeitende. Die Produktionsstätte befindet sich im Coswiger Stadtteil Neusörnewitz und verfügt über einen Drive-In-Schalter sowie eine gläserne Backstube. Gäste können den Bäckern bei der Arbeit zusehen.

Autofahrer müssen nicht parken und an die Theke gehen, sondern können direkt am Fenster frisches Brot und Gebäck entgegennehmen. Geschäftsführer Claus achtet auf Trends: „Wir haben uns deutschlandweit Bäckereien angesehen. Die Filialen werden immer mehr zur Systemgastronomie. Aber den Drive-In Schalter haben wir uns natürlich nicht selbst ausgedacht“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Von Sören Hinze