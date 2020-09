Dresden

Deutschland hat die Reisewarnung für das von der Coronapandemie derzeit heftig getroffene Tschechien noch einmal drastisch ausgeweitet, faktisch fast die gesamte Republik zum Risikogebiet erklärt. Die gute Nachricht für Dresden und das Umland: Die direkt angrenzende Aussiger Region (Ústecký) ist bislang von der Reisewarnung nicht betroffen. Wandern in der Böhmischen Schweiz, Zigaretten und Alkohol kaufen hinter der Grenze in Hřensko oder Petrovice – alles bis auf Weiteres ohne besondere Einschränkungen möglich.

Das Auswärtige Amt hatte am Mittwoch angesichts der weiterhin hohen Coronazahlen in Tschechien die Reisewarnung für das Land verschärft. Galt diese bislang nur für die Hauptstadt Prag und die darumliegende Mittelböhmische Region, wurden nun alle Gebiete außer die an Sachsen direkt angrenzende Region um Ústí nad Labem und die Mährisch-Schlesische Region um die Dresdner Partnerstadt Ostrava ganz im Osten Tschechiens aufgenommen.

Auch in Sachsen steigende Zahlen

Wer aus einem Risikogebiet in Tschechien nach Deutschland einreist, unterliegt der Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt, der Pflicht zur häuslichen Absonderung sowie der Testpflicht laut der Sächsischen Quarantäne-Verordnung. Ausgenommen sind Grenzpendler, die also im jeweiligen Nachbarland arbeiten. Um ihnen und beispielsweise diplomatischem Personal entgegen zu kommen, wurden die Ausnahmen von den genannten Pflichten für diese Personengruppen, die bereits im März galten, wieder in die Sächsische Quarantäne-Verordnung aufgenommen.

Die Verantwortlichen in Sachsen raten dennoch zur Zurückhaltung bei Reisen nach Tschechien. Reisende sollten Vorsicht walten lassen und umsichtig handeln, hatte zuletzt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) gewarnt. Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) appellierte ebenfalls ans Verantwortungsbewusstsein der Menschen. Die Lage sei nach wie vor ernst, auch in Sachsen gebe es steigende Zahlen.

Restaurants und Bars ab 22 Uhr dicht

Die gemeinsame Grenze mit der Aussiger Region reicht von Oberwiesenthal über Deutschneudorf und Schöna bis in den Bereich des Schluckenauer Zipfels und die Region um Großschönau. In dem Gebiet liegen unter anderem die Städte Ústí, Most, Teplice, Děčín oder Varnsdorf sowie die Märkte an den bekannten Grenzübergängen in Hrensko, Petrovice, Dolní Poustevna oder Rožany. Vorsichtig sollten Reisende und Ausflügler allerdings um Oybin und Zittau walten lassen: Das Gebiet südlich der Grenze gehört bereits zur Region Liberec – einem der Risikogebiete.

In Reaktion auf die stark gestiegenen Zahlen hat indes auch Tschechiens Regierung reagiert und die Maßnahmen wieder deutlich verschärft. Generell gilt in allen Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs, in Taxis sowie in Geschäften und Einkaufszentren und anderen frei zugänglichen Gebäuden eine Pflicht zum Tragen eines Nase-Mund-Schutzes. Restaurant und Bars dürfen nur noch bis 22 Uhr öffnen.

Allein am Mittwoch gab es in Tschechien wieder etwas mehr als 2300 neue Coronafälle. Aktuell sind in dem Land mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern knapp 30 000 Menschen mit Corona infiziert.

