Dresden

Erstmals mehr als 3000 Neuinfektionen an nur einem Tag: Tschechien gilt längst als Corona-Hotspot in Europa. Eine Schließung der Grenzen zum Nachbarland, das verkündete jetzt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), sei „jedoch keine Option“. Zugleich ruft er nach Tschechien Reisende zur Vorsicht auf, sie sollten „Vorsicht walten lassen und umsichtig handeln“, heißt es in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Anzeige

Am Freitagvormittag hatte bereits Sachsens Sozialministerium auf den sprunghaften Anstieg der Coronazahlen im Nachbarland verwiesen. Für zwei Regionen habe das Robert-Koch-Institut bereits Reisewarnungen verhangen. Betroffen sind die Hauptstadt Prag und die darum liegende Region Mittelböhmen (Středočeský kraj). Wer von dort einreist, so heißt es, unterliegt der Pflicht zur Meldung beim Gesundheitsamt, der Pflicht zur häuslichen Absonderung sowie der Testpflicht laut der Sächsischen Quarantäne-Verordnung.

Weitere DNN+ Artikel

Ausnahme für Grenzpendler

Um den vielen Grenzpendlern und beispielsweise diplomatischem Personal entgegen zu kommen, wurden die Ausnahmen von den genannten Pflichten für diese Personengruppen, die bereits im März galten, wieder in die Sächsische Quarantäne-Verordnung aufgenommen. „Die Ausnahmen gelten aber nur für Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt und Lebensmittelpunkt in Tschechien haben. Alle anderen unterliegen den Pflichten der Quarantäne-Verordnung“, sagte Sozialministerin Petra Köpping ( SPD).

Sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. „Die Lage ist nach wie vor ernst, das sehen wir auch an den noch moderaten, aber steigenden Zahlen in Sachsen“, erklärte die Sozialministerin. Es gehe darum, einen sprunghaften Anstieg zu verhindern.

Prag am härtesten betroffen

Für Prag sind in den vergangenen sieben Tagen 180 Fälle auf 100 000 Einwohner vermerkt – der Spitzenwert in Tschechien. Die beiden an Ostsachsen angrenzenden Regionen Ústí und Liberec haben im tschechischen Vergleich mit die geringsten Zahlen, mit 52 Fällen auf 100 000 Einwohner (Ústí) beziehungsweise 75 ( Liberec) sind aber auch hier die Werte sehr hoch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

In Tschechien hatte sich die Lage in den vergangenen Tagen immer weiter zugespitzt. Premier Andrej Babiš hat am Freitag Medienberichten zufolge angekündigt, erneut einen zentralen Krisenstab einzusetzen und einen erneuten, zweiten Notstand dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Inzwischen sind bereits wieder zahlreiche Hygieneregeln erlassen worden. Tschechien hatte im März in Europa mit die härtesten Maßnahmen ergriffen und unter anderem die Grenzen komplett dicht gemacht.

Von seko