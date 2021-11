Corona in Meißen: Inzidenz über 1000

Meißen

Die Corona-Lage im Landkreis Meißen spitzt sich weiter zu: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag die 1000er-Marke geknackt. So lag der Wert zuletzt bei 1124,9. Am Sonnabend zählte das Gesundheitsamt 451 Coronafälle, am Sonntag waren es 341. Damit steigt die Zahl der bekannten Ansteckungen auf 23 791 seit Pandemiebeginn. 4073 Infizierte befinden sich aktuell in Quarantäne, 159 Kontaktpersonen wurden abgesondert. 111 Landkreisbewohner liegen derzeit nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus, 25 von ihnen auf der Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle stieg indes um sechs auf bislang 643.

Von DNN