Meißen

Auch im neuen Jahr hat der Landkreis Meißen mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen, sorgen hier die vielen Erkrankten für eine angespannte Lage. „Wir haben nach wie vor Ausbrüche in Seniorenpflegeeinrichtungen zu verzeichnen, beobachten aber überwiegend ein diffuses Infektionsgeschehen innerhalb der Bevölkerung“, schilderte Amtsärztin Dr. Simone Bertuleit im ersten Krisenstabtreffen des Jahres.

Vor allem Riesa sei gegenwärtig stark betroffen, betonte die Meißner Amtsärztin. Die Stadt ist Spitzenreiter der Infektionen und zählt 265 Personen mit aktiver Covid-19-Infektion. Dahinter folgen Meißen mit 192, Großenhain mit 169, Radebeul mit 162 und Coswig mit 137 aktiven Infektionen (Stand 5. Januar). Den aktuellen Tagesbericht und Statistiken mit weiteren Zahlen veröffentlicht das Gesundheitsamt unter dem Reiter „Landratsamt“ auf der Seite des Landkreises Meißen.

Anzeige

Nach Aussage der Amtsärztin verliefen die Feiertage im Gesundheitsamt des Landkreises ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Ei­ne Verschnaufpause gab es nicht. Auch über die freien Tage und den Jahreswechsel wurden im Gesundheitsamt unvermindert neue Fälle und Zahlen erfasst. Auch die anderen Mitglieder des Krisenstabs – insbesondere die Polizei sowie der Brand- und Katastrophenschutz – meldeten über die Feiertage keine besonderen Vorkommnisse und ei­nen ruhigen Jahreswechsel.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch in den Elblandkliniken sei die Situation nach wie vor unverändert: Es gibt eine sehr hohe Zahl an Covid-19-Patienten. Allein gestern verwies der Kreis auf 14 weitere Verstorbene an einem Tag. Am Dienstag befanden sich 191 Einwohner des Kreises in stationärer Behandlung, 25 von ihnen auf der Intensivstation.

Am Dienstag sank der Sieben-Tage-Inzidenzwert knapp un­ter die 500er Marke und lag laut Robert-Koch-Institut bei 492,7. Im Vergleich zum Vortag sind 371 positiv auf das Virus getestete Personen hinzugekommen. Aktuell befinden sich rund 2000 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne. Davon zählen knapp 290 zu denn sogenannte Kontaktpersonen.

Von Sören Hinze