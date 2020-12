Meißen

Am Freitag hat der Landkreis Meißen mitgeteilt, dass 303 neu infizierte Personen vom Vortag gemeldet wurden. Das ist der bislang höchste Zuwachs im Landkreis. Ob die hohe Zahl auf ein konkretes Ansteckungsgeschehen zurückzuführen ist, konnten die Behörden am Freitag nicht beantworten. Die Pressestelle des Landkreises teilte mit, dass das Gesundheitsamt intensiv mit der Indexerfassung und Kontaktverfolgung beschäftigt sei.

In Meißen wurden bisher rund 6200 Menschen positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet. Täglich sterben Menschen an der Krankheit. Von Donnerstag auf Freitag führte bei sieben Personen die Covid-19-Erkrankung zum Tod. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis 220 Personen am neuartigen Corona-Virus verstorben, 61 innerhalb der vergangenen sieben Tage.

7-Tage-Inzidenz über 500

Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 528,3. Das Gesundheitsamt hat Quarantäne für rund 3100 Personen angeordnet. In den Krankenhäusern des Landkreises werden aktuell rund 170 Covid-19-Patienten behandelt, 16 von ihnen auf Intensivstationen. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) waren am Freitag im Landkreis noch sieben Intensivbetten frei.

Von Sören Hinze